Suspeitos de roubos de caminhões são presos em Guaratuba

Foto: BPRv



Um homem e uma mulher suspeitos de participarem de uma quadrilha de roubo de cargas e caminhões foram presos nesta terça-feira (18), em Guaratuba.

Ele foi identificado como Wesley Ramos Batista dos Santos e ela como Indianara de Oliveira Leite. Ambos possuem mandados de prisão em aberto por furto e associação criminosa.

Os dois e mais um homem que não tem mandado de prisão estavam em veículo Honda Civic com placa de Colombo e foram detidos no Posto Rodoviário do Coroados, na PR-412. Junto com o casal, estava o filho deles, de 3 anos de idade.

Os policiais militares rodoviários fizeram a abordagem após receberem informações da Polícia Rodoviária Federal. Segundo suspeitas, a quadrilha atua no Paraná e Santa Catarina.

O casal foi levado para a Delegacia da Polícia Civil, junto com o acompanhante, este na condição de testemunha. A criança foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar. O carro ficou apreendido no Posto da Polícia Rodoviária.