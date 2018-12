Operação Verão será lançada em Matinhos, na sexta (21)

A Operação Verão 2018/2019 começa oficialmente nesta sexta-feira (21). O lançamento será feito pela governadora Cida Borghetti, por volta das 11h, em frente ao Sesc Caiobá, em Matinhos.

De acordo como o governo cerca de 2,2 mil servidores públicos vão atuar nas Costas Oeste e Leste do Estado durante a temporada. A abertura dos trabalhos será em Matinhos (PR), em frente ao SESC Caiobá.

A Operação Verão Paraná 2018/2019 seguirá até o dia 10 de março e vai durar 80 dias. Na área de segurança pública cerca de 1,4 mil profissionais da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e da Polícia Científica para reforçar o atendimento à população e promover ações preventivas a crimes tanto na Costa Oeste quanto na Costa Leste.

A abertura será presidida pela governadora Cida Borghetti, acompanhada do Secretário Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual do Verão Paraná 2018/2019, coronel Maurício Tortato, da Comandante-Geral da PM, coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha, do Comandante do 9º Batalhão da PM, tenente-coronel Rui Noé Barroso Torres, do Comandante do 8º Grupamento de Bombeiros, major Gerson Gross, bem como dos representantes da Assembleia Legislativa do Paraná, do Tribunal de Justiça, da Câmera dos Deputados, das secretarias de Estado e dos prefeitos municipais.

Lançamento oficial Verão Paraná 2017/2018

Data: 21/12/2018 (sexta-feira)

Hora: 11h

Local: Em frente ao SESC Caiobá, em Matinhos

Endereço: Rua Dr. José Pinto Rebelo Júnior, 91