A sensação de calor em Antonina chegou a 81ºC por volta das 16h desta terça-feira (18), de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

A temperatura máxima marcada pelos termômetros do Simepar foi de 44,3ºC. Entre as 12 e as 17h, a sensação térmica ficou sempre acima dos 60ºC.

A sensação de calor aumenta quanto maior a umidade e a temperatura. Outro fator que influencia é a velocidade dos ventos.

Veja o gráfico

Fonte: G1/Simepar