Prefeito de Guaratuba assegura verbas antes da mudança de governo

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus cumpriu extensa agenda em Brasília no início dessa semana com o intuito de buscar novas verbas e liberar recursos para a cidade antes da mudança de governo.

Acompanhado da procuradora fiscal municipal, Fernanda Monteiro, do secretário municipal da Agricultura e da Pesca, Cidalgo Chinasso e do deputado federal Osmar Bertoldi (DEM) estiveram inicialmente no prédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) entregando documentos para conseguir liberar o empenho ainda neste ano para construção de uma nova escola no bairro Mirim com 12 salas.

Outro assunto tratado na visita foi o pedido de auxílio para a reforma do antigo Fórum para instalação do Centro Municipal de Educação Infantil Raio de Sol, que com a ampliação poderá aumentar a oferta de vagas.

Roberto Justus e sua equipe também estiveram no gabinete do deputado Luiz Nishimori (PR) para tratar de uma emenda impositiva no Orçamento da União no valor de R$ 250 mil que serão destinados para uma esteira na Feira de Pesca Artesanal. Na reunião com Nishimori, a comitiva de Guaratuba entregou o selo da pesca sustentável e apresentou o projeto do Terminal Pesqueiro. O deputado prometeu atenção especial para setor da Pesca e reforçou a busca por recursos para a reforma do trapiche público.

No Ministério do Esporte, o prefeito e equipe foram recebidos por Richard Gomes, chefe da Assessoria Parlamentar. No Esporte, o Roberto Justus garantiu o repasse da última parcela de R$ 35.901,70 para a construção da pista de skate no futuro Centro Poliesportivo, no bairro Piçarras.

No Ministério do Turismo, o prefeito o projeto para construção de uma Marina Pública. O projeto deverá atender a demanda das embarcações de pequeno e médio porte.









Fonte e fotos: Prefeitura de Guaratuba