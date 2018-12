Cope usará lanchas contra tráfico e assalto a barcos neste verão

A Polícia Civil conta com duas lanchas modelo real live, com capacidade para cinco passageiros e um tripulante, para ações na Operação Verão.

Segundo o delegado-titular do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Rodrigo Brown, as ações de fiscalização acontecerão principalmente nas baias de Paranaguá e Guaratuba. “Local onde temos informações de problemas com tráfico de drogas e crimes de roubos, além de notícias de suspeitos que agem assaltando barcos de turismo.

São duas unidades adquiridas com recursos da própria polícia. “Uma dela lancha encontrava-se no interior do estado, na cidade de Loanda, sendo subutilizada. Ela passou por uma revitalização, fizemos o motor, providenciamos acessórios de uso policial para que seja identificada como uma viatura policial, colocamos plotagem nova, parte elétrica, defensas, além de coletes salva vidas” falou Brown completando que “agora a polícia tem um barco como uma viatura de polícia pronta para uso tanto no litoral, como em outras unidades”.

O delegado lembrou ainda que além de estar na coordenação da Operação Verão, como coordenador adjunto, auxiliando o delegado Miguel Stadler, junto com outros colegas, também está chefiando o reforço do efetivo do Cope que descerá ao litoral todos os fins de semana para situações pontuais.

“A equipe permanecerá alguns dias na região do litoral com o objetivo de fazer rondas policiais, barreiras, até mesmo cumprir ordens judiciais de prisão, de busca e apreensão e também cuidar da parte de carceragem do litoral, ajudando nas revistas das cadeias e também na remoção e no trânsito dos detentos”.

O delegado lembra também que quem tiver interesse ou necessário em qualquer local do estado do Paraná para usar o barco viatura basta entrar em contato com o Cope. “Assim já podemos providenciar o uso pelas unidades”, finalizou.