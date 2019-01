Redes, animais silvestres e drogas são apreendidos pela Polícia Ambiental

A atuação dos policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental Força-Verde em Paranaguá, Antonina, Guaraqueçaba e na Ilha do Mel nos últimos dias de 2018 resultaram na apreensão de cinco pássaros silvestres, 150 metros de redes de pesca, 33 gramas de maconha, e 16 pontos de LSD.

O reforço do trabalho faz parte da Operação Verão Paraná 2018/2019.

Além das apreensões, os policiais ambientais fizeram fiscalizações em estabelecimentos comerciais de Paranaguá para verificar se os comerciantes respeitavam as normas de comercialização do caranguejo-uçá, e da pesca do robalo-peva e do robalo-flecha, conforme prevê a portaria do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e da resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Cema).

Durante os trabalhos foram feitos patrulhamentos em áreas de proteção ambiental permanente a fim de flagrar desmatamentos, caça de animais silvestres ou outros danos ao ecossistema local. Um dos pontos fiscalizados foi a Estação Ecológica do Guaraguaçu.

Na Ilha das Peças, em Guaraqueçaba, os policiais militares aprenderam três redes de pesca que totalizaram 150 metros de material para captura de peixes fora do padrão permitido por lei.

Na Ilha do Mel também houve intensificação do trabalho e a atividade resultou na apreensão de porções de drogas e no encaminhamento de cinco pessoas para a lavratura de Termo Circunstanciado (TC). A maioria das situações ocorreram na região de Nova Brasília.





Fonte: Marcia Santos / PMPR – Fotos: BPAmb-FV