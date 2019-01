Guaratuba mostra o que foi feito na Educação em 2018

A Prefeitura de Guaratuba divulgou, nesta segunda-feira (7), o primeiro de uma série de resumos das realizações de 2018.

De acordo com o Departamento de Comunicação, o segundo ano da gestão do prefeito Roberto Justus priorizou as áreas da saúde, educação, bem-estar social e esportes.

“Neste início de janeiro fizemos um breve resumo das principais ações realizadas pela gestão municipal em 2018, e vamos pontuar por áreas durante a semana”. A retrospectiva começa pela Educação:

Manutenções das escolas municipais Heinz Wittitz (Cohapar), Plácido e Silva (Brejatuba) com serviços de reformas e pintura, Iraci Miranda Kruger (Prainha) com serviços de reformas e pintura, Adolpho Vercesi (Piçarras) com reforma geral no prédio, CMEI Josefa Lopes – Amor e Carinho (Coroados) com reforma de todas as salas, troca de telhado, piso e pintura nova, CMEI Peixinho Dourado (Piçarras) reforma geral e CMEI Mirim reforma geral. Manutenções prediais nos CMEIs e escolas municipais no valor de R$ 2,2 milhões.

Construção de 7 novas salas: Escola Municipal Sebastião Silveira de Souza, no bairro Nereidas, 3 novas salas com aumento de 70 vagas; CMEI Peixinho Dourado, no bairro Piçarras, 2 novas salas com aumento de 60 vagas; e CMEI Mirim, 2 novas salas com ampliação de 30 vagas.

Ampliação de vagas na Educação Infantil também no CMEI Silmara Farias de Souza, Cohapar, com 20 novas vagas, e CMEI Josefa Lopes – Amor e Carinho (Coroados), com aumento de 40 vagas.

Escolas municipais alcançaram a meta do Ideb que deveria ser atingida em 2021. A nota subiu de 5,7 para 6,2.

Fonoaudiologia na rede municipal: aquisição de equipamento audiômetro, 1.300 atendimentos e avaliações, 107 orientações a professores e pais, entre outros projetos.

Aula de Libras na educação infantil e séries iniciais contemplando cerca de 700 alunos.

Programa de Combate ao Abandono Escolar visando assegurar a permanência e o sucesso da aprendizagem dos estudantes. Juntamente com a Rede de Proteção, principalmente o Cras, Creas e Conselho Tutelar.

Priorização da avaliação psicoeducacional com atendimento de 87 crianças e encaminhamento para as salas de Recursos Multifuncionais, Classe Especial e Apoio Pedagógico.

Implantação da Educação Infantil nas escolas rurais do Descoberto, da Limeira, do Caovi e do Rio Bonito.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba