Protetores de Curitiba e Matinhos querem impedir rodeio em Guaratuba

Duas organizações de defesa de animais de Curitiba e de Matinhos pedem a abertura de uma ação civil pública para impedir a realização de um rodeio em Guaratuba, marcado para começar nesta quinta-feira (10) .

O rodeio é uma das atrações da Guarafest, organizada pela empresa Sólida Rodeios Promoção de Eventos e Fogos, com programações entre 10 a 20 de janeiro.

De acordo com a agência Anda, o Fórum de Defesa dos Direitos dos Animais de Curitiba e Região (FDDA Curitiba e Região), representado pela organização SOS Bicho, do Juvevê, em Cuirtiba, e pela Associação de Proteção aos Animais Arca de Noé, de Matinhos, foi quem impetrou a ação civil pública, com pedido de liminar para impedir “a exploração de animais em rodeios”. Na verdade, as entidades solicitaram ao promotor de Justiça de Guaratuba, José Julio de Araújo Cleto Neto.

De acordo com a Anda, o FDDA Curitiba e Região enviou ofício à Promotoria de Justiça de Guaratuba em que reúne estudos de casos, “provas de maus-tratos e tratamento cruel de animais explorados em rodeios, além de um levantamento de testemunhos de peritos e veterinários sobre os maus-tratos intrínsecos à atividade”. Eles também argumentam que o calor elevado no Litoral será um fator a mais de sofrimento dos animais.