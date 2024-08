18 cidades do Paraná (4 do Litoral) têm dia mais frio do ano

18 cidades do Paraná (4 do Litoral) têm dia mais frio do ano

Guaraqueçaba (3,1ºC), Antonina (5,0ºC), Guaratuba (6,3ºC) e Paranaguá (7,9ºC) bateram nesta segunda-feira (26) o recorde de dia mais frio no ano. No Paraná, foram 18 cidades, sendo que quatro cidades alcançaram a menor temperatura para agosto, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). General Carneiro, na região Sul, apresentou -5ºC de mínima, a temperatura mais baixa do Paraná. Já Curitiba registrou 2,4ºC.

Os municípios com o dia mais frio de 2024 fora do Litoral Guarapuava (-2,3ºC), na região Central; Londrina (4,2ºC) e Cornélio Procópio (4,1ºC), no Norte; Cascavel (0,5ºC), Santa Helena (1,1ºC), Toledo (-0,3ºC), e Guaíra (1,9ºC), no Oeste; Pinhão (-2,7ºC) e Laranjeiras do Sul (0,9ºC), no Centro-Sul; Telêmaco Borba (-0,6ºC) e Jaguariaíva (0,1ºC), nos Campos Gerais; Campo Mourão (0,9ºC), no Centro-Oeste; Santo Antônio da Platina (3,8ºC), no Norte Pioneiro; e Pato Branco (-0,8ºC), no Sudoeste.

Dessas, Guaratuba, Telêmaco Borba (1997), Paranaguá (2013) e Santo Antônio da Platina (2019) tiveram o dia mais frio para um mês de agosto desde que o Simepar começou a fazer a monitoramento dessas cidades.

Meteorologista do Simepar, William Romão explica que o cenário contrasta com as recentes temperaturas altas do Estado. “Depois de uma semana com temperaturas acima do esperado para o inverno, voltamos a registrar valores mais condizentes com a estação, com algumas cidades abaixo de 0°C e outras recebendo geadas”, afirmou.

Ele destaca que esses extremos são resultado de um sistema de alta pressão anticiclônico que está sobre o Estado. A previsão é que, a partir de quarta-feira (28), esse sistema se desloque para o oceano, permitindo a elevação gradativa das temperaturas em todo o Paraná. “Com as mudanças climáticas em curso, será frequente que massas de ar provoquem essas quedas e elevações mais acentuadas nas temperaturas nos próximos anos”, disse.

TEMPO REAL – No site do Simepar, estão disponíveis informações atualizadas sobre as condições do tempo no quadro Palavra do Meteorologista. É possível consultar a previsão para até 15 dias por município e região do Paraná, além de visualizar imagens de satélite, radar, raios, modelo numérico e telemetria (temperaturas e chuvas).