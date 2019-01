Após sindicância sobre câmeras, Prefeitura vai abrir processo disciplinar

A Prefeitura de Guaratuba informou que a comissão de sindicância sobre a filmagem de mulheres na praia concluiu os seus trabalhos e sugeriu a abertura de processo administrativo disciplinar (PAD).

“O relatório da comissão foi acolhido integralmente pelo prefeito Roberto Justus, que já determinou a abertura do PAD”, informa nota divulgada nesta terça-feira (8).

“Em conformidade com as leis que regem a matéria, o processo administrativo disciplinar seguirá seus trâmites legais, com a análise detalhada dos fatos e das condutas individualizadas de cada funcionário, respeitados sempre o contraditório e a ampla defesa, para então serem aplicadas as penalidades cabíveis, em sendo o caso”, conclui a nota.

Os quatro servidores afastados durante a sindicância já retornaram ao trabalho na Secretaria Municipal de Segurança Pública.