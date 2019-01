Regularização Fundiária: convocação de moradores do Piçarras e Carvoeiro

Moradores dos bairros Piçarras e Carvoeiro, em Guaratuba, que fizeram o cadastro para regularização fundiária estão sendo convocados pela Empresa Henrique Imóvel Legal a comparecer no seu escritório para complementação dos cadastros sociais.

A complementação dos cadastros objetiva a validação dos mesmos pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).

A empresa informa que o atendimento iniciará no dia 14, próxima segunda-feira, das 9h às 11h30 e das 13h às 18h. O plantão de atendimento termina no dia 19, sábado.

Após 30 dias os cadastros não atualizados serão excluídos do processo de regularização fundiária. O escritório da empresa Henrique Imóvel Legal fica localizado na Avenida Patriarca, nº 1.027, Bairro Piçarras.

Lista dos convocados:

01 CIRLEI DA SILVA P. DA SILVA SANTOS E JULIO CESAR DA S. SANTOS

02 SALETE DA SILVA SANTOS E CLAUDINO SILVESTRE DOS SANTOS

03 RUTE SILVERIO PAES SANTOS E SERGIO BUENO SANTOS

04 JANIRA RODRIGUES DE GODOES

05 JOSÉ RICARDO LINZMEYER

06 MARIA JANDIRA MENDES

07 LUCIMARA DE SOUZA SANTOS E NILTON CARLOS DOS SANTOS

08 ELISABETE DE SOUZA ANTERO DO AMARAL

09 VIVIANE A. DOS SANTOS E MARCIANO PEREIRA DA SILVA CAMARGO

10 LUZIA MAROTA

11 EUCELI APARECIDA BUENO NARDINO

12 LAUDICEIA DE SOUZA FREITAS E SALATIEL DE FREITAS

13 CLAUDIA IVETE SERAFIM

14 TATIANE OLIVEIRA VICENTE ALVES

15 KAUANA DUARTE SIQUEIRA

16 ANTONIO EPHIGENIO DA COSTA

17 MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES E OSCAR MARQUES

18 ARI DA SILVA NETO E VALDELINA ALVES MIRANDA DA SILVA

19 IVONETE DE FREITAS DA SILVA

20 GELSON LUIZ DOS SANTOS

21 JOSE ELOIR PAULUK

22 LUCENI DE SOUZA MARQUES

23 CLAUDIA SILVESTRE DE JESUS

24 WALDIR PEREIRA DE ALMEIDA

25 HELENA APARECIDA DE BARROS

26 IVETE HENRIQUE LEITE E ANTONIO DE FREITAS SILVA

27 ANTENOR SIQUEIRA PONTES E JOÃO FRANCISCO DE PAULA

28 WANDERLEI FERREIRA DO NASCIMENTO

29 LUCILENE BARBOSA PINHEIRO

30 REGIANE PEREIRA DE LIMA

31 ROSELI POCZAPSKI CARVALHO E LUIS ROGERIO CARVALHO

32 CARLOS ALBERTO CARVALHO

33 VILMA PEREIRA RODRIGUES E JOSE LUIZ DA SILVA RODRIGUES

34 JOSE CARLOS FELIPUS COSTA

35 DORACI FERREIRA DOS SANTOS E JOEL DE LIMA SANT ANA

36 DANIELE GONÇALVES DE A. ZANONI E GIOVANI F. DE SOUZA

37 RICARDO MACHADO DOS SANTOS

38 IRIS ALVES BEZERRA

39 ROSI CORDEIRO MACHADO DE SOUZA

40 LETICIA DA SILVA

41 PEDRO MARCOS DA COSTA BELTRAME

42 SILNOIR DA COSTA

43 EVERTON LUIS CUNHA GONÇALVES

44 LEOPOLDO DA SILVA MIRANDA

45 IVANIR APARECIDA CORREA DA SILVA

46 MARIA APDA ALVES DA SILVA E GILSON D. ALVES DA SILVA

47 CLAUDETE RAMOS

48 FRANCIELE SOARES PAULUK E JUVENAL SOARES NETO

49 ALAYDE VIEIRA SPIECKER E VALDIR SPIECKER

50 DIRCEU ALOIZIO FELIPAK

51 VALMIR BARBOSA DE LIMA

52 LUIZ RENATO KREZANOSKI

53 ENEDIR DE ARAUJO P. DE MORAES E DANIEL LUIZ DE MORAES

54 LUIS ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS

55 JONATA SANTOS

56 MARCOS SOARES NEVES E SONIA CRISTINA R. DO NASCIMENTO

57 RAIMUNDO BRITO

58 SOELI DO CARMO SALIM VITOR E AGUINALDO JOSE VITOR

59 ROSANA MATIAS E MOURA E JOÃO PAULO DE MOURA NETO

60 EVA FERREIRA DE JESUS E ALBERTO ALMEIDA DE JESUS

61 GELSON HONORIO DA SILVA

62 ANTOELIS ALVES FIGUEIREDO

63 ISABELLI PEREIRA FRANCISCONE

64 ROBSON ALMEIDA DO MONTE

65 CLEITON DA SILVA

66 THAIS DE ALMEIDA LEITE WACKERHAGE

67 MARIA SALETE COSTA

68 ROSA DE FATIMA MACHADO

69 MARIA DOMINGAS DE FREITAS

70 GILVANI REINALDI

71 MARIA LAVES DE SOUSA

72 CRISTINAE APARECIDA DO ROCIO SILVEIRA MOHR

73 MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS

74 GRACIA FERNANDES DE MORAES E ALCIDES COELHO DE MORAES

75 LORIZETE KOCH E CARLOS HENRIQUE GOMES DOS SANTOS

76 INES ASTREIA ALMEIDA MARQUES E NILTON MARQUES

77 MARIA DA COSTA PEDRO

78 PATRICIA DA SILVA CRUZ E NELSON CLARINDA

79 VALDECIR RODRIGUES DE MORAES

80 VALDINA NOVAES DE SOUSA ABRIL E JOSE ABRIL

81 FRANCISCO CLAUDIO MARCELINO DA SILVA

82 PEDRO ALVES CORDEIRO

83 MATHEUS FERON LANZARINI

84 CLARICE WALISKI DOS S. MELLO E MARCO ANTONIO A. DE MELLO

85 IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS – PR. OLINDINO BRUNO DA SILVA

86 ALBINO CRESPIM OLIVEIRO

87 PRISCILA APARECIDA DA SILVEIRA

88 DURVALINO ANTONIO DUARTE

89 LIDIA SOBIECKI E PAULO CESAR MOREIRA DA SILVA

90 EDGAR PIRES DE AMORIM

91 IRENE KRUGER DA SILVA E OLINDINO BRUNO DA SILVA

92 RICARDO FERREIRA

93 CHRISTIAN PERNER

94 BECLIDON TEODOZIO FERREIRA E SONIA A. DOS SANTOS FERREIRA

95 ANGELICA A. NARDINO DE OLIVEIRA E ALEXSANDRO P. DE OLIVEIRA

96 FABIANO DE SOUZA SANTOS

97 SIMADUCEIA LEITE DE OLIVEIRA E OLICIO TELES DE OLIVEIRA

98 ERIC SOUZA CAIRES

99 LIDIOMAR DE SOUZA MONTEIRO

100 MARLENE MIRANDA ALVES

101 MARCO AURELIO PEREIRA VARGAS