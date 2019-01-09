Regularização Fundiária: convocação de moradores do Piçarras e Carvoeiro
Moradores dos bairros Piçarras e Carvoeiro, em Guaratuba, que fizeram o cadastro para regularização fundiária estão sendo convocados pela Empresa Henrique Imóvel Legal a comparecer no seu escritório para complementação dos cadastros sociais.
A complementação dos cadastros objetiva a validação dos mesmos pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).
A empresa informa que o atendimento iniciará no dia 14, próxima segunda-feira, das 9h às 11h30 e das 13h às 18h. O plantão de atendimento termina no dia 19, sábado.
Após 30 dias os cadastros não atualizados serão excluídos do processo de regularização fundiária. O escritório da empresa Henrique Imóvel Legal fica localizado na Avenida Patriarca, nº 1.027, Bairro Piçarras.
Lista dos convocados:
01 CIRLEI DA SILVA P. DA SILVA SANTOS E JULIO CESAR DA S. SANTOS
02 SALETE DA SILVA SANTOS E CLAUDINO SILVESTRE DOS SANTOS
03 RUTE SILVERIO PAES SANTOS E SERGIO BUENO SANTOS
04 JANIRA RODRIGUES DE GODOES
05 JOSÉ RICARDO LINZMEYER
06 MARIA JANDIRA MENDES
07 LUCIMARA DE SOUZA SANTOS E NILTON CARLOS DOS SANTOS
08 ELISABETE DE SOUZA ANTERO DO AMARAL
09 VIVIANE A. DOS SANTOS E MARCIANO PEREIRA DA SILVA CAMARGO
10 LUZIA MAROTA
11 EUCELI APARECIDA BUENO NARDINO
12 LAUDICEIA DE SOUZA FREITAS E SALATIEL DE FREITAS
13 CLAUDIA IVETE SERAFIM
14 TATIANE OLIVEIRA VICENTE ALVES
15 KAUANA DUARTE SIQUEIRA
16 ANTONIO EPHIGENIO DA COSTA
17 MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES E OSCAR MARQUES
18 ARI DA SILVA NETO E VALDELINA ALVES MIRANDA DA SILVA
19 IVONETE DE FREITAS DA SILVA
20 GELSON LUIZ DOS SANTOS
21 JOSE ELOIR PAULUK
22 LUCENI DE SOUZA MARQUES
23 CLAUDIA SILVESTRE DE JESUS
24 WALDIR PEREIRA DE ALMEIDA
25 HELENA APARECIDA DE BARROS
26 IVETE HENRIQUE LEITE E ANTONIO DE FREITAS SILVA
27 ANTENOR SIQUEIRA PONTES E JOÃO FRANCISCO DE PAULA
28 WANDERLEI FERREIRA DO NASCIMENTO
29 LUCILENE BARBOSA PINHEIRO
30 REGIANE PEREIRA DE LIMA
31 ROSELI POCZAPSKI CARVALHO E LUIS ROGERIO CARVALHO
32 CARLOS ALBERTO CARVALHO
33 VILMA PEREIRA RODRIGUES E JOSE LUIZ DA SILVA RODRIGUES
34 JOSE CARLOS FELIPUS COSTA
35 DORACI FERREIRA DOS SANTOS E JOEL DE LIMA SANT ANA
36 DANIELE GONÇALVES DE A. ZANONI E GIOVANI F. DE SOUZA
37 RICARDO MACHADO DOS SANTOS
38 IRIS ALVES BEZERRA
39 ROSI CORDEIRO MACHADO DE SOUZA
40 LETICIA DA SILVA
41 PEDRO MARCOS DA COSTA BELTRAME
42 SILNOIR DA COSTA
43 EVERTON LUIS CUNHA GONÇALVES
44 LEOPOLDO DA SILVA MIRANDA
45 IVANIR APARECIDA CORREA DA SILVA
46 MARIA APDA ALVES DA SILVA E GILSON D. ALVES DA SILVA
47 CLAUDETE RAMOS
48 FRANCIELE SOARES PAULUK E JUVENAL SOARES NETO
49 ALAYDE VIEIRA SPIECKER E VALDIR SPIECKER
50 DIRCEU ALOIZIO FELIPAK
51 VALMIR BARBOSA DE LIMA
52 LUIZ RENATO KREZANOSKI
53 ENEDIR DE ARAUJO P. DE MORAES E DANIEL LUIZ DE MORAES
54 LUIS ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS
55 JONATA SANTOS
56 MARCOS SOARES NEVES E SONIA CRISTINA R. DO NASCIMENTO
57 RAIMUNDO BRITO
58 SOELI DO CARMO SALIM VITOR E AGUINALDO JOSE VITOR
59 ROSANA MATIAS E MOURA E JOÃO PAULO DE MOURA NETO
60 EVA FERREIRA DE JESUS E ALBERTO ALMEIDA DE JESUS
61 GELSON HONORIO DA SILVA
62 ANTOELIS ALVES FIGUEIREDO
63 ISABELLI PEREIRA FRANCISCONE
64 ROBSON ALMEIDA DO MONTE
65 CLEITON DA SILVA
66 THAIS DE ALMEIDA LEITE WACKERHAGE
67 MARIA SALETE COSTA
68 ROSA DE FATIMA MACHADO
69 MARIA DOMINGAS DE FREITAS
70 GILVANI REINALDI
71 MARIA LAVES DE SOUSA
72 CRISTINAE APARECIDA DO ROCIO SILVEIRA MOHR
73 MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS
74 GRACIA FERNANDES DE MORAES E ALCIDES COELHO DE MORAES
75 LORIZETE KOCH E CARLOS HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
76 INES ASTREIA ALMEIDA MARQUES E NILTON MARQUES
77 MARIA DA COSTA PEDRO
78 PATRICIA DA SILVA CRUZ E NELSON CLARINDA
79 VALDECIR RODRIGUES DE MORAES
80 VALDINA NOVAES DE SOUSA ABRIL E JOSE ABRIL
81 FRANCISCO CLAUDIO MARCELINO DA SILVA
82 PEDRO ALVES CORDEIRO
83 MATHEUS FERON LANZARINI
84 CLARICE WALISKI DOS S. MELLO E MARCO ANTONIO A. DE MELLO
85 IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS – PR. OLINDINO BRUNO DA SILVA
86 ALBINO CRESPIM OLIVEIRO
87 PRISCILA APARECIDA DA SILVEIRA
88 DURVALINO ANTONIO DUARTE
89 LIDIA SOBIECKI E PAULO CESAR MOREIRA DA SILVA
90 EDGAR PIRES DE AMORIM
91 IRENE KRUGER DA SILVA E OLINDINO BRUNO DA SILVA
92 RICARDO FERREIRA
93 CHRISTIAN PERNER
94 BECLIDON TEODOZIO FERREIRA E SONIA A. DOS SANTOS FERREIRA
95 ANGELICA A. NARDINO DE OLIVEIRA E ALEXSANDRO P. DE OLIVEIRA
96 FABIANO DE SOUZA SANTOS
97 SIMADUCEIA LEITE DE OLIVEIRA E OLICIO TELES DE OLIVEIRA
98 ERIC SOUZA CAIRES
99 LIDIOMAR DE SOUZA MONTEIRO
100 MARLENE MIRANDA ALVES
101 MARCO AURELIO PEREIRA VARGAS