Ratinho, novo secretário e ONGs discutem turismo e meio ambiente

“O Governo do Paraná buscará o desenvolvimento do turismo e da produção do campo com responsabilidade ambiental”. Esse é o foco da política para a área que o governador Carlos Massa Ratinho Junior procurou enfatizar em reunião, terça-feira (8), com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental e Turismo e representantes de organizações não governamentais que atuam no setor.

No campo do agronegócio, o governador ressaltou que a produção paranaense precisa ser entregue para o mundo. Por isso, há a necessidade de melhorar a infraestrutura, um desafio a ser solucionado junto com o setor ambiental. “Devemos tratar a questão de maneira técnica, científica, sem paixão”, afirmou Ratinho Junior. Ele lembrou que o aperfeiçoamento da infraestrutura acarreta impacto ambiental e que é essencial adotar mecanismos de compensação. “Tirou uma árvore aqui, planta-se mil ali. As coisas precisam acontecer de forma organizada e planejada”, exemplificou.

O governador destacou, também, a importância de uma boa estrutura do turismo. “O turista quer um bom lugar, com conforto, qualidade e bons serviços”, disse. A estrutura é fundamental para o desenvolvimento do setor, sempre com foco no respeito ao meio ambiente”, afirmou. Ele disse que a ideia é buscar parceria público-privada na área do turismo de natureza. “Estamos a abertos a todos os projetos, seja de ONGs ou de empresas, que venham para melhorar a vida das pessoas, com responsabilidade ambiental”, afirmou.

Participaram da reunião com o governador o secretário do Desenvolvimento Ambiental e Turismo, Márcio Nunes, o secretário interino, Everton Souza, e o superintendente do Ibama, Julio Gonchorosky. Também participaram o deputado estadual Rasca Rodrigues e os representantes de organizações não governamentais José Alvaro Carneiro (Hospital Pequeno Príncipe), Juliano Dobis (MarBrasil), Leide Takayashi Rede de Especialistas em Conservação da Natureza), Aristides Athaide e Claudia Guadagnin (Observatório de Conservação Costeira do Paraná – OC2) e Clóvis Borges (SPVS).

Para os ambientalistas, a preocupação foi apontar a “necessidade de estabelecimento de uma agenda séria e comprometida com a proteção do patrimônio natural do Paraná, bastante fragilizado por gestões estaduais anteriores que não priorizaram a proteção e a conservação da natureza como oportunidades de renda, inovação, sobrevivência e novos negócios”.

“No encontro, expusemos ao governador que esperamos que o Paraná possa adotar políticas públicas que faça o Estado ser reconhecido como referência em conservação da natureza, valorização, respeito e cumprimento das leis”, destacou o Observatório de Conservação Costeira do Paraná, em sua página no Facebook.

“Durante a conversa, falamos sobre as oportunidades que o Paraná tem de fazer a conservação da natureza e turismo as ferramentas de geração de emprego, renda e qualidade de vida para os paranaenses”, destacou, por sua vez, a Associação MarBrasil, também no Facebook.

“Ao fim, entregamos nas mãos do governador e do secretário um documento intitulado ‘Uma nova agenda ambiental e turística para o Paraná’, em que apontamos caminhos para que o Estado possa resgatar a credibilidade da gestão ambiental. Também nos propusemos a contribuir com a elaboração de outros estudos e documentos que orientem a atual gestão em caminhos ecologicamente equilibrados.

Rodovia – No Litoral, boa parte das ONGs que estiveram reunidas com Ratinho, entraram em choque o com o ex-governador Beto Richa em relação ao projeto da nova rodovia em Pontal do Paraná. Na campanha eleitoral, Ratinho disse ser a favor da obra.

Fusão – A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental e Turismo é uma fusão da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos com a pasta de Turismo, que antes estava vinculada ao Esporte.

Fontes: AEN, OC2 e MarBrasil

Foto: Rodrigo Félix Leal / ANPr