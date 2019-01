MP arquiva pedido e garante rodeio em Guaratuba

O promotor de Justiça Elcio Sartori determinou o arquivamento do pedido para cancelar o rodeio em Guaratuba e garantiu a realização do evento.

A solicitação havia sido feita por duas ONGs de proteção de animais de Curitiba e de Matinhos, atraves de not´cia fato encaminhado ao promotor José Julio de Araújo Cleto Neto. As organizações alegaram maus-tratos.

O promotor da 2a Promotoria de Justiça de Guaratuba determinou o arquivamento mas informou os solicitantes do direito de recorrerem contra a decisão ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 10 dias.

O rodeio começa hoje à noite (quinta-feira, 10) e se repete nos dias 11, 13, 17, 18, 19 e 20, no Centro de Eventos de Guaratuba.