Estudantes de Jornalismo recebem capacitação para cobertura do Parlamento Universitário 2025

A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná promove nesta sexta-feira (4), no Plenarinho da Casa, uma oficina de capacitação voltada aos 46 estudantes de Jornalismo que participarão do Parlamento Universitário 2025.

A atividade tem como objetivo oferecer aos alunos um panorama do processo legislativo, do funcionamento da comunicação institucional e dos desafios da cobertura jornalística no ambiente parlamentar.

O coordenador da Escola do Legislativo, Jeulliano Pedroso, explica que a criação de um módulo específico de comunicação dentro do projeto visa ampliar a participação dos estudantes e apresentar outras vertentes do trabalho realizado na Assembleia.

“A ideia é possibilitar que mais estudantes compreendam o funcionamento das assessorias de comunicação, o papel dos jornalistas e de todos os profissionais que acompanham o dia a dia da Casa. Esse trabalho é fundamental não apenas dentro da Assembleia, mas também na forma como a sociedade recebe e entende as ações do Parlamento”, afirma.

Para ele, ao envolver estudantes da área de comunicação, o projeto ganha uma nova dimensão formativa, estimulando o interesse pela profissão e fortalecendo o vínculo entre o Legislativo e a comunidade acadêmica. “Esses alunos terão a oportunidade de conhecer de perto o que é feito, participar das atividades e acompanhar a simulação parlamentar, que acontece entre os dias 17 e 25 de julho”, completa.

Imersão

A oficina será realizada no Plenarinho e contará com uma programação intensa ao longo do dia, reunindo profissionais com ampla experiência em comunicação pública, tanto no setor governamental quanto na imprensa.

Durante o curso, os participantes poderão compreender, na prática, o funcionamento do trabalho jornalístico dentro da Assembleia, com destaque para o papel das assessorias de comunicação e os principais canais de divulgação utilizados pelo Poder Legislativo.

A proposta é proporcionar uma experiência imersiva, que una conteúdo teórico e vivência prática no ambiente legislativo. “O Parlamento Universitário já é uma tradição no recesso de meio de ano aqui na Assembleia, e uma das novidades desta edição será essa oficina de comunicação”, destaca o coordenador de Jornalismo da Casa, Roger Pereira.

Segundo ele, os estudantes de comunicação vão acompanhar, cobrir e divulgar as atividades dos deputados universitários, atuando como repórteres ou assessores de imprensa, com o apoio das equipes profissionais da Assembleia.

“A ideia é oferecer uma vivência prática do cotidiano da comunicação pública, integrando teoria e prática no ambiente legislativo. Além de produzir conteúdo, eles também terão que lidar com a imprensa, divulgar seus projetos e participar de entrevistas. Vamos ajudar a despertar o interesse pela comunicação pública e pelo jornalismo político em nossos estudantes e tornar ainda mais realista essa semana de Parlamento Universitário”, afirma Pereira.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

MANHÃ – Palestras

9h00 – 10h30

Palestra 1: Comunicação Pública – do Jornal de Bairro às Redes Sociais

Palestrante: Paulino Viapiana (ex-secretário de Comunicação do Governo do Paraná)

10h30 – 12h00

Palestra 2: Comunicação Pública no Poder Legislativo

Palestrante: Roger Pereira (coordenador de Jornalismo da Alep)

TARDE – Rodas de Conversa

13h30 – 15h00

1º Painel: Cobertura Diária do Poder Legislativo

Mediação: Paola Manfroi

Participantes: Bárbara Hammes (RIC TV), Geovane Barreiro (Portal Nosso Dia), Fabiano Klostermann (O Luzeiro)

15h00 – 16h30

2º Painel: A Redação da Assembleia

Mediação: Roger Pereira

Participantes: Eduardo Santana (editor-chefe do Portal Alep), Paola Manfroi (TV Assembleia) e Rafael Guareski

(redes sociais da Alep)

16h30 – 18h00

3º Painel: Assessoria de Comunicação Parlamentar

Mediação: Laís Cavalcante (assessora de imprensa da 1ª Secretaria)

Participantes: Silvio Lohman (assessor da Presidência), Thais Kaniak (assessora da Liderança da Oposição), Ricardo Caldas (assessor da 2ª Secretaria), Mariana Andreatta (assessoria do deputado Luiz Claudio Romanelli) e Simone Muniz (assessoria da deputada Márcia Huçulak)

SERVIÇO:

Curso de Comunicação do Parlamento Universitário

Horário: das 09h às 18h

Local: Plenarinho da Assembleia