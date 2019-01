Carta 207. Sobre muçum e início da florada

Na última circular (Carta 206) mencionei que encontrei um total de 132 espécies de vertebrados como vítima de atropelamentos pelo tráfego, no litoral norte do Paraná. Neste total, não há peixes, já que os peixes não atravessam estradas. Pelo menos, é isso que eu pensava…

Imaginem a minha surpresa ao encontrar, em 22/12/2018, um peixe como vítima de tráfego! O acidente ocorreu na altura do km 45,6 da rodovia PR-405, na estradinha lateral que acompanhe o rio Serra Negra. Não sei se o animal tinha sido atropelamento naquele mesmo dia, ou no dia anterior, quando ocorreu uma enchente na região.

O peixe em questão foi um muçum (Synbranchus marmoratus), com corpo serpentiforme de 70 cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro, olhos pequenos e, neste cadáver já bem ressecado pelo sol intenso, sem nadadeiras visíveis. Imagino que a capacidade desta espécie “de respirar o ar atmosférico quando necessário” (Baumgartner et al., 2012) tinha possibilitado o animal de sair da água e se arrastar pelo capim, com o intuito de se deslocar de um corpo d’água para outro. Que azar para este animal, de encontrar no pequeno percurso um estradinho de terra para atravessar!

O muçum se distingue dos répteis pelo corpo desprovido de escamas e se distingue dos minhocuçus por possuir coluna vertebral e pelo corpo sem divisão em segmentos anelares.

Na penúltima circular (Carta 205) listei as plantas, nativas e exóticas, que no leste do Paraná iniciam a sua florada no inverno. Para cada espécie mencionei a data em que registrei as primeiras flores abertas, no inverno de 2018.

No Apêndice 1 da carta de hoje faço o mesmo em relação às espécies que iniciam a sua florada na primavera.

Pretendo continuar por mais seis meses fazendo este tipo de registros, até ter coberto as quatro estações do ano.

Sugiro a todos que participem nesta empreitada, começando nessas férias de Natal, para que daqui a três meses poderemos comparar os nossos dados referentes ao verão.

A lista de todas as 652 espécies vistas com flores ou frutos nesta última primavera é apresentada na seguinte página do meu website: https://www.andredemeijer.net/2018/12/24/flores-e-frutos-na-primavera-de-2018-no-leste-do-parana/-leste-do-parana/ ou nesse link (Carta 207. Início da florada na primavera)