Retrospectiva 2018 na Saúde de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba divulga mais um resumo das ações de 2018, desta vez na Saúde. “O segundo ano da gestão municipal do Prefeito Roberto Justus priorizou as áreas da Saúde, Educação, Bem Estar Social e Esportes”, informa o site do município.

Inauguramos a Unidade Básica de Saúde do Coroados, com quatro consultórios médicos, um consultório odontológico, sala de medicação, espaço para cursos e palestras educativas. A UBS atende também os bairros vizinhos de Nereidas, Barra do Saí e a localidade de Boa Vista, em um total de 1.639 famílias atendidas. Foram investidos R$ 939 mil na instalação da UBS.

Inauguramos a Unidade Básica de Saúde da Prainha, com cerca de 200 famílias atendidas e a Unidade Básica de Saúde do Morro Grande, esta contando com a parceria da própria população na construção do imóvel, que atualmente atende a 168 famílias.

Também construímos e inauguração a Base descentralizada do SAMU, instalada em um ponto estratégico e próximo a um heliponto, facilitando o atendimento e o transporte de pacientes, com mais espaço e melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde.

Os mutirões de saúde foram intensificados.

No Mutirão de Saúde Mental, foram avaliadas aproximadamente 100 pessoas.

No Mutirão de Saúde do Idoso, realizado no bairro Figueira, avaliamos aproximadamente 120 idosos da região.

Através do Mutirão da Catarata, fizemos a cirurgia de 220 idosos em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde.

Investimos mais de R$ 1,3 milhão, entre recursos próprios e repasses feitos pela União e o Estado do Paraná, para a aquisição de ambulâncias, veículos, equipamentos médico-hospitalares, mobiliário, computadores e equipamentos de informática:

Compramos 2 ambulâncias para transporte sanitário.

Compramos 3 carros para a Secretaria Municipal de Saúde, sendo um para a Atenção Básica, um para a Vigilância Sanitária e outro para a Vigilância Epidemiológica.

Compramos 6 aparelhos de Eletrocardiograma, um para cada Unidade de Saúde, num valor total investido de R$ 48 mil.

Compramos equipamentos para odontologia (amalgamador, aparelho de raio-x odontológico, fotopolimezador, ultrassom odontológico), com investimento de R$ 41 mil.

O Hospital Municipal de Guaratuba conquistou pontuação máxima em todas as avaliações do Programa de Apoio e Qualificação de Hospitais Públicos (HOSPSUS) da Secretaria de Estado da Saúde.

A Unidade Básica de Saúde do Mirim foi a 1ª Unidade de Saúde do Litoral a conquistar o Selo Bronze de qualidade em atendimento.

Destinamos 2 micro-ônibus, 2 novas vans, 1 kombi e 1 automóvel Gol exclusivamente para o transporte de pacientes.

23.760 pacientes foram transportados para Tratamento Fora do Domicílio, transporte para consultas e exames.

As vans são destinadas prioritariamente para o transporte de pacientes em hemodiálise e tratamento oncológico.

Realizamos semanalmente encaminhamentos para mamografias, atendendo em média de 3 a 5 pacientes.

10 mutirões foram organizados com transporte de cerca de 140 pacientes para mamografia no Centro de Diagnóstico por Imagem do Litoral (CEDIL).

Confeccionamos 780 próteses dentárias para os pacientes com tratamento odontológico concluído, melhorando a autoestima do paciente e sua alimentação.

Graças ao programa Dengue Zero realizado pela equipe de Agentes de Combate a Endemias, e à conscientização da população, o Município de Guaratuba não teve nenhuma ocorrência de casos de dengue no ano de 2018.

Visando o melhor atendimento à população, investimos na qualificação dos servidores públicos municipais, promovendo cursos de capacitação da equipe de Agentes Comunitários de Saúde, Núcleo de Violência para a Rede de Apoio, recepções da Atenção Básica, Campanha de vacinação, Protocolo de saúde do idoso, Hanseníase, Preventivos, entre outros.

Promovemos várias ações de conscientização e vacinação:

Outubro Rosa, para prevenção ao câncer de mama, mutirão de encaminhamentos para mamografia e exames preventivos, contando com o envolvimento direto de 550 pessoas.

Setembro Amarelo, com realização de palestras e aplicação de questionários nas escolas estaduais pelo CAPS, visando o combate ao suicídio.

Novembro Azul, trabalho de prevenção ao câncer de próstata, com palestras nas Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades.

Dezembro Vermelho, com ações de prevenção de IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis) através de palestras nas escolas estaduais do município.

Campanha Contra Influenza, com vacinação em todas as unidades de saúde, atingindo a meta de 98,72% da população alvo.

Campanha Nacional da Poliomielite e Sarampo, com vacinação de crianças de 1 a 4 anos de idade, atingindo 100% da meta.