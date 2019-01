Aviso de ventos fortes e ondas de até 4 metros

A Marinha do Brasil divulga alerta de ventos fortes no sábado (19) e domingo (20) no litoral do Paraná e Santa Catarina

O Centro de Hidrografia da Marinha informa que a passagem de um sistema frontal sobre a região Sul do Brasil poderá provocar ventos fortes, de direção Sudoeste a Sudeste, de até 75 km/h, com rajadas, nas proximidades do litoral do Paraná e do norte do estado de Santa Catarina, entre as manhãs de sábado (19) e domingo (20).

Os ventos poderão gerar ondas entre 3 e 4 metros, entre as tardes dos dias 19 e 20.