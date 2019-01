Guaratuba é a cidade que mais investiu em saúde no Litoral do Paraná

Guaratuba é o município do Litoral do Paraná que mais investiu em saúde, segundo levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Lista divulgada pelo CFM nesta segunda-feira (21), com os gastos de saúde em todos os municípios do Brasil no ano de 2017, mostra que Guaratuba gastou R$ 689,46 por habitante. O investimento foi muito acima da média brasileira, de R$ 403,37, como destaca o Departamento de Comunicação Social de Guaratuba. Curitiba beirou a média, tendo gasto em saúde R$ 468,27 por habitante. O segundo maior gasto no Litoral foi de Antonina, que gastou R$ 547,80 per capita. Veja a tabela o final.

Orçamento maior em 2018 – A Comunicação Social de Guaratuba fez um o levantamento mais atualizado. Guaratuba gastou R$ 754,00 por habitante no ano de 2018 com recursos próprios, informa.

“Se adicionarmos a essa conta os recursos estaduais, federais e convênios firmados no ano passado, o valor chega a R$ 1.031,00 por habitante”, informa a Prefeitura, que explica que os números são aproximados, “pois o ano de 2018 ainda está em fechamento no sistema”.

A Constituição Federal exige que todos os Municípios invistam no mínimo 15% das suas arrecadações para a saúde. Em Guaratuba, foi aplicado na Saúde 30,69%, ou seja, o dobro do mínimo exigido pela Constituição.

Segundo o prefeito Roberto Justus os investimentos foram feitos sobretudo em saúde preventiva, na qualificação dos profissionais, na melhora de procedimentos, na aquisição de equipamentos e meios de transporte. “Além de aumentar os recursos, Guaratuba tem se preocupado em melhorar a eficiência do sistema”, diz o site oficial.

Maior ainda em 2019 – Os recursos para a Saúde vem aumentando a cada ano em Guaratuba. Em 2017, o Orçamento Anual previa investir na Saúde R$ 26.464.000,00. Em 2018, o orçamento do setor aumentou para R$ 30.635.000,00 e em 2019, estão previstos gastos de R$ 34.952.000,00.