IAP e Polícia Ambiental combatem pesca predatória

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e a Polícia Ambiental inspecionaram 30 acampamentos de pescadores no Litoral do Paraná para coibir a pesca predatória neste verão.

As ações aconteceram no mar, baías e rios da região. Resultaram na apreensão de 230 metros de rede, 14 espinhéis, 29 anzóis de galho e 46 boias seva. Também foi destruído um barraco de pescador em Área de Preservação Permanente.

Desde o início da Operação Verão, no dia 21 de dezembro, o IAP e Polícia também atenderam 28 denúncias ambientais e fizeram 67 abordagens de veranistas com veículos sobre a restinga. Houve, ainda, nove atendimentos à flora e fauna e 12 a atividades industriais, resultando em duas autuações. Foram atendidas 35 ocorrências de flora e outras 23 de pesca desde o início da operação até agora.

Em ações de fiscalização ambiental foram abordadas mais de 2,3 mil pessoas e 863 estabelecimentos comerciais no período. Foram lavrados 41 Termos Circunstanciados, menos que no ano passado, quando foram 54 (-24,07%). As equipes policiais apreenderam ainda 732 caranguejos íntegros e 1.376 unidades de palmito in natura.