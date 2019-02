Crianças tiveram um mês de colônia de férias nas creches de Guaratuba

Desde o dia 2 de janeiro, crianças dos centros educacionais infantis do município participam do Projeto Colônia de Férias. As atividades encerram hoje, sexta-feira (1º), e na segunda-feira os CMEIs retomam suas atividades normais.

A Prefeitura de Guaratuba desenvolveu o projeto pensando em auxiliar os moradores que necessitam trabalhar neste período de alta temporada e não têm com quem deixar seus filhos e também para promover um mês de atividades recreativas para as crianças.

Segundo a funcionária pública Grazieli Eurich, mãe da Glória de 8 meses, é muito bom ter o CMEI funcionando em janeiro, “a colônia de férias além de ajudar na adaptação das crianças, auxilia as mães e pais que precisam trabalhar e não tem como deixar os filhos no momento em que Guaratuba está mais movimentada”.

Foram atendidas durante o mês de janeiro, cerca de 1.216 crianças, entre 4 meses e 4 anos de idade, com turmas em período integral: berçário, maternal I, maternal II; e no período da tarde para o infantil.

As ações desenvolvidas nos CMEIs foram planejadas pela Secretaria Municipal de Educação, com o apoio e trabalho de cerca de 176 profissionais envolvidos entre professores, gestores, coordenadores pedagógicos, estagiários, cozinheiras e serventes.