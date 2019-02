Programa de Saúde Bucal de Guaratuba recebe aparelho de raios X

O Programa de Saúde Bucal da Prefeitura de Guaratuba recebeu, nesta quinta-feira (31), um aparelho de raios X odontológico, recurso que a saúde pública do Município não tinha desde 1990.

O prefeito Roberto Justus fez a entrega ao secretário Alex Antum na Unidade Básica de Saúde do Coroados, onde o aparelho ficará instalado para atender os exames de todas as unidades.

Também foram entregues outros equipamentos e materiais odontológicos, como fotopolimerizadores para restauração estética, amalgamadores e ultrassom, entre outros, que também chegarão às demais UBS. O coordenador do setor de Odontologia do Município, Dalton Stencel Jr., explica que as novas aquisições vão facilitar o diagnóstico e o trabalho dos profissionais.

O prefeito Roberto Justus lembra que a Prefeitura já havia instalado novas cadeiras e destaca que os novos recursos vão melhorar ainda mais o atendimento odontológico em todos os postos de saúde do Município.