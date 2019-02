Roberto Justus reforça parceria na primeira sessão da Câmara

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, participou, na noite desta segunda-feira (4), da abertura das sessões da Câmara de Vereadores de 2019.

Em um rápido pronunciamento, destacou a relação harmônica e a parceria entre os poderes e ressaltou que o apoio fundamental dos vereadores nas realizações do Município. Roberto chamou a atenção para a presença expressiva de secretários, diretores e outros servidores da Prefeitura na sessão, demonstrando a disposição de parceria do Executivo. O diretor do Departamento de Arrecadação, Marcelo Bom, foi convidado à Mesa como representante dos servidores públicos.

O prefeito destacou a inovação apresentada na sessão: a atuação de um intérprete de linguagem de sinais (Libras). “Guaratuba uma cidade muito a frente de outras cidades e a Câmara de Vereadores acompanha muito bem quando transmite suas sessões pela Internet e agora com um tradutor de Libras”.

A Câmara Municipal de Guaratuba realizou a primeira sessão ordinária do ano e também a primeira do biênio 2019/2020, com a nova Mesa Diretora, composta pelo presidente Claudio Nazário, pelo 1º secretário Sérgio Alves Braga, pela vice-presidente Paulina Jagher Muniz e pela 2ª secretária Maria da Silva Batista.