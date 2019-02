Guaratuba realiza Dia D de vacinação contra febre amarela no sábado

A Prefeitura de Guaratuba está intensificando as ações de vacinação contra a febre amarela, com ampliação dos horários das Unidades de Saúde, com reforço na área rural e realização do Dia D, no próximo sábado (09), com todas as Unidades abertas para vacinação.

Durante a semana, a vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde da área urbana e na Unidade da Vigilância Epidemiológica (próximo ao Corpo de Bombeiros), das 7 às 17 h, sem intervalo para o almoço.

Segundo o secretário Municipal da Saúde, Alex Elias Antun, a vacinação contra febre amarela faz parte do calendário regular de vacinação do município desde 1999. A vacina da febre amarela está disponível o ano inteiro nas Unidades Básicas de Saúde.

O Dia D acontecerá no sábado (09), com todas as Unidades de Saúde abertas para vacinação das 7 às 17 h. Na zona rural a vacinação estará disponível na comunidade Morro Grande na quinta-feira (07) pela manhã, na Limeira na segunda-feira (11) o dia inteiro, no Descoberto na terça-feira (12) pela manhã, na Pedra Branca na terça-feira (12) pela tarde, no Cubatão na quarta-feira (13) o dia inteiro.

Haverá ainda a disponibilização de equipes volantes que poderão fazer a vacinação em estabelecimentos comerciais, bancos, faculdades, escolas, salgas, estaleiros, igrejas, clubes, marinas, entre outros, mediante agendamento prévio. Para solicitar o serviço, o coordenador do estabelecimento deverá entrar em contato com a Secretaria Municipal da Saúde (funcionária Klébia), no telefone 3472 8789.

Quem pode tomar a vacina

A vacinação é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a forma mais eficiente de prevenir a febre amarela. Todas as pessoas com idade entre 9 meses e 59 anos devem tomar uma única dose da vacina.

Gestantes, mulheres que estão amamentando e idosos acima de 60 anos deverão comparecer a Unidade de Saúde para avaliação e só serão vacinados se houver indicação médica. Quem está dentro do público-alvo, mas não sabe se já foi vacinada e/ou tenha perdido a carteira de vacinação, deve tomar a vacina.

A febre amarela é uma doença infecciosa viral que se manifesta por febre alta, calafrios, cansaço, dor no corpo, náuseas, vômito. Os casos mais graves são mais raros, incluindo insuficiência renal e hepática, icterícia e manifestações hemorrágicas. A doença é transmitida pelo mosquito contaminado. Não é transmitida de uma pessoa para outra e nem pelos macacos, eles adoecem e morrem como os humanos.

Além da vacinação, outro cuidado importante é evitar a proliferação do mosquito evitando qualquer forma de água parada, fazer a limpeza periódica das calhas, manter pratinhos e vasos de plantas com areia, não jogar lixo em terreno baldio, manter a caixa d’água sempre fechada e manter os quintais e entorno da residência limpos.

Dia D de Vacinação, sábado (09), em todas as Unidades de Saúde, das 7 às 17 h.

Durante a semana, em todas as Unidades Básicas de Saúde da área urbana e na Unidade da Vigilância Sanitária (próximo ao Corpo de Bombeiros), das 7 às 17h, sem intervalo para o almoço.

Na zona rural a vacinação estará disponível nos seguintes dias: