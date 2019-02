“Prenda-me se for capaz”, postou mulher presa em Pontal

A Polícia Civil do Paraná prendeu na madrugada de quarta-feira (13/02), com apoio da Polícia Militar, no Balneário Vila Nova, em Pontal do Paraná, Su Hellen Fernanda Campos Vigo, de 31 anos, suspeita de estelionato e supressão de documento.

Em seu perfil em rede social, a investigada exibia fotografia com a legenda “Prendam-me se for capaz” (com o erro de concordância) em afronta às vítimas e à administração da justiça.

No dia 28 de janeiro, 15 vítimas procuraram a Polícia Civil e relataram que a mulher oferecia vagas de emprego fácil com salário acima do mercado, no litoral do Estado. por meio de um perfil falso e, após contato com as vítimas, solicitava valores para custeio de apostila de curso de formação e a Carteira de Trabalho para anotação. O curso nunca aconteceu e os empregos não existiam.

Revoltados com o golpe, repassaram o endereço onde provavelmente estariam as Carteiras de Trabalho, que haviam sido retidas, local esse residência locada pela suspeita.

Equipe da PCPR deslocou imediatamente à moradia e, com autorização da pessoa que locou o imóvel para ela, adentrou no recinto e localizou 23 Carteiras de Trabalho da vítimas, documentos diversos e a Carteira de Identidade da investigada.

A partir de então deu-se início às investigações, tendo sido cumpridas diversas diligências, bem como colhidas 21 declarações de vítimas, de onde se depurou tratar-se de perfil falso do “Facebook”, estando por trás dele, na verdade, a ora investigada, a qual foi reconhecida por todas as vítimas.

A suspeita encontrava-se foragida com Mandado de Prisão em aberto, expedido pela Vara Criminal de Terra Rica, ao qual foi dado fiel cumprimento. Ainda, no dia 12 de fevereiro, foi protocolado pedido de prisão.

As investigações prosseguem para identificação de possíveis outras vítimas e coautores.