Matinhos bloqueia PR-412 para cobrar segurança

Um protesto para pedir mais segurança fechou a PR-412, no início da tarde desta segunda-feira (5), em Matinhos.

Mais de cem pessoas, de carro e a pé, participaram da manifestação que começou na Praça Central e percorreu a avenida JK, um dos trechos urbanos da rodovia PR-412 na cidade.

O trecho é o principal acesso ao ferryboat que faz a travessia da baía de Guaratuba. Diversos caminhões ficaram prados por cerca de uma hora.

As faixas pediam ao governador Beto Richa que promovesse reforço no policiamento. “Senhor governador, segurança é o ano todo. Não só no verão”, dizia uma. “O Litoral exige respeito”, cobrava outra.

