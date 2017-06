XIV Festa da Tainha de Guaratuba começa nesta quarta-feira

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

A tradicional Festa da Tainha de Guaratuba começa na quarta-feira (14), no Mercado de Peixes.

Até domingo (18), além da gastronomia, com destaque para a tainha recheada, haverá atrações musicais de diversos estilos no Festival da Canção: sertanejo, MPB e gospel. As premiações para os vencedores vão de R$ 200,00 para o sexto colocado a R$ 1200,00 para o vencedor.

entre os dias 14 e 16 de junho a XIV Festa da Tainha, junto ao tradicional festival da canção, em que concorrerão músicos dos gêneros musicais sertanejo, MPB e gospel. As premiações para os vencedores irão de R$ 200,00 para o sexto colocado à R$ 1200,00 para o vencedor em primeiro lugar.

A Festa da Tainha é uma comemoração dos pescadores pela chegada da tainha nas praias do Paraná, que se intensifica em junho. É um evento típico e tradicional do município e está na sua 14ª edição.

Parte da arrecadação será para o Natal das Crianças da ONG Tumy e para a Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais de Guaratuba (APADVG).

Comente esta notícia