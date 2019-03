Balanço da temporada mostra que houve menos crimes no Litoral

Governador Ratinho Jr acompanha o balanço da operação verão junto com o secretário de segurança general Luiz Felipe Carbonell. Foto de Gilson Abreu/ANPr

Com 80 dias de atividades, 24 a mais que o ano anterior, a Operação Verão 2018/2019 registrou menor média dos índices de criminalidade no Litoral do Paraná.

Segundo o governo estadual, cerca de 1,7 milhão de pessoas visitaram as praias paranaenses nesta temporada, “200 mil a mais que na anterior” pelos cálculos oficiais. O Governo do Estado destacou 2,2 mil profissionais para atuar nas diversas áreas que envolvem a Operação Verão, dos quais 1,4 mil eram agentes da segurança pública.

O balanço final da operação foi apresentado nesta quinta-feira (14), em reunião no Palácio Iguaçu, do governador Ratinho Junior, o secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Luiz Felipe Carbonell, e representantes de todas as secretarias e órgãos envolvidos nas atividades.

Governa já planeja próxima Operação Verão

Ratinho Junior ressaltou que o Estado já planeja ações para a próxima Operação Verão. “Queremos fazer com que o Litoral do Paraná esteja nas grandes vitrines da mídia nacional. Estamos fazendo toda uma programação para um calendário bem festivo, avançar bastante para que o turista aproveite cada vez mais o nosso Litoral”, afirmou.

Números – A maior redução foi no número de homicídios dolosos (com intenção de matar), que diminuíram 44% nesta temporada. A média de furtos foi 9% menor e a de roubos, 17% mais baixa. O maior número de ocorrências no Litoral está relacionado à perturbação de sossego. Foram 397 casos nesta temporada, uma redução média de 13% com relação à anterior.

Também foram registradas 15 mortes por afogamento, contra seis no último verão. Todas elas foram em áreas que não eram monitoradas por salva-vidas por não serem recomendadas para o banho.