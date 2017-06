Pontal e Guaratuba vencem Antonina no handebol

Compartilhe no Twitter

O frio não atrapalhou o ânimo dos atletas do torneio de handebol da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná na manhã deste sábado (15), em Matinhos.

Na rodada realizada na Arena Vicente Gurski, pelo feminino, o Colégio Estadual Maria Helena Luciano, de Pontal do Paraná, derrotou o C.E. Moyses Lupion, de Antonina, por 9 a 5. As duas equipes voltam a se enfrentar na manhã deste domingo no mesmo local, a partir das 8h30.

Caso o Maria Helena volte a ganhar já se garante para a macro no mês de julho em Paranaguá. Caso o Moyses Lupion seja o vencedor, um terceiro jogo acontece na segunda-feira.

E a manhã não foi boa para o handebol antoninense. No masculino, o Colégio Novo Espaço, de Guaratuba, numa partida bastante equilibrada, venceu o Moyses Lupion por 27 a 21.

Neste domingo, as 9h40, os dois times voltam a se enfrentar na Arena Vicente Gurski. O técnico Robson, do time guaratubano, gostou da produção do seu time e está confiante num novo resultado positivo neste domingo.

Abertura

A abertura oficial da Regional dos Jogos Escolares foi nesta sexta-feira (9).

Em seguida, às 21h, o vôlei masculino abriu as disputas: C.E. Rocha Pombo, de Morretes, venceu o C.E. Sertãozinho, de Matinhos, por 2 a 0.

Jairo Gomes / SEET

