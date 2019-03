Esporte e Saúde de Guaratuba têm novos secretários

O prefeito Roberto Justus nomeou Alexandre Polati e Gabriel Modesto e para substituir Alex Elias Antun nas pastas do Esporte e Lazer e a da Saúde, respectivamente.

Antun pediu exoneração para concluir seu mandato de vereador do DEM, conforme já havia planejado ao assumir, em novembro de 2017 e em junho de 2018, a chefia de duas importantes áreas da administração. “O vereador Alex Antun cumpriu com competência as funções e vai continuar contribuindo para aplicação das nossas políticas como representante da população na Câmara Municipal”, disse o prefeito.

Esporte – Alexandre Polati, tem 37 anos, é advogado e exerce a função de assessor pleno na Procuradoria do Município. É atleta desde criança. Pratica jiu-jítsu e beach tennis, além dos esportes náuticos. O novo secretário também pretende dar prosseguimento à gestão atual, cumprindo uma agenda intensa de atividades já programadas. Também dará prosseguimento aos investimentos no setor, uma marca da atual administração desde a gestão da secretária Flávia Focaccia Justus, antecessora de Antun.

Saúde – O servidor Gabriel Modesto de Oliveira, 35 anos, trabalha desde 2009 na Secretaria de Saúde – desde 2017 como diretor. É formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e tem pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e em Gestão de Saúde pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Como secretário pretende dar continuidade à gestão de Alex Antun, com ênfase à melhora da eficiência de do atendimento ao público, “conforme a política do prefeito Roberto Justus”,conforme explicou Gabriel Modesto.