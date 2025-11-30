Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Governo do Estado divulga primeira “surpresa” dos show do verão: Gusttavo Lima

Redação
Show será no 25 de janeiro, em Matinhos – segunda surpresa será revelada nos próximos dias
Imagem: Secom

O sertanejo Gusttavo Lima é a nova atração confirmada do Verão Maior Paraná. A revelação foi feita durante o show do cantor em Curitiba, na noite deste sábado (29). Ele se apresentará no dia 25 de janeiro, em Matinhos, no mesmo fim de semana de Raça Negra e Fábio Júnior. Ainda resta uma surpresa, que será revelada nos próximos dias.

Gusttavo Lima, “o Embaixador”, é dono de alguns dos principais hits do sertanejo, como “Gatinha Assanhada”, “Balada”, “Homem de Família”, “Zé da Recaída”, “A Gente Fez Amor”, “Fui Fiel” e “Apelido Carinhoso”. Ele tem duas dezenas de álbuns gravados e ao vivo, turnês premiadas e já ganhou ou foi indicado a alguns dos principais prêmios da música, como Troféu Imprensa, Prêmio Multishow, Melhores do Ano e iBest.

O cantor tem 21,6 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, 45 milhões de seguidores no Instagram e 13,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Natural de Presidente Olegário (Minas Gerais), o cantor toca violão, viola, guitarra, bateria, baixo e sanfona. Ele começou a carreira em 2010 e 15 anos depois é um dos artistas mais reconhecidos do Brasil.

Ele é mais uma das grandes atrações do Verão Maior Paraná. A programação também conta com Alok, Paralamas do Sucesso, Ana Castela, Belo, Zé Neto e Cristiano, Luan Pereira, Atitude 67, Roupa Nova, Jeito Moleque, Raça Negra, Hugo & Guilherme, Zezé di Camargo & Luciano, entre outros. As bandas internacionais são Gipsy Kings by Andre Reyes, da França, e Inner Circle, da Jamaica.

Entre as novidades estão shows nas quintas-feiras e palcos que devem ser maiores do que no ano passado. Os shows acontecerão nas praias de Matinhos e Pontal do Paraná e terão transmissão do SBT, Band, TVCI, Banda B e TV Paraná Turismo para todo o Brasil. A edição 2026 conta com patrocínios de Portos do Paraná, Copel, Sanepar, Viação Graciosa, Amstel, Renault, Sun Prime e Cooperativa Agrária.

Redação
Leia também
Paraná

Dezembro terá chuva abaixo da média e mais dias de sol em todas as regiões, prevê Simepar

Litoral

Estado libera R$ 3 milhões para laboratório de sementes de ostra no Litoral

Litoral

Estado entrega carrinhos de bebê e roupinhas a 848 famílias do Litoral e RMC

Litoral

Estado lança edital para artistas do Paraná se apresentarem no Verão Maior

Matinhos

Mostra Axé oferece oficinas gratuitas de dança do ventre em Matinhos

Litoral

Helicóptero do Corpo de Bombeiros já está de prontidão para o verão no Litoral