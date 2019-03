Ratinho Junior lança chamamento para Base Náutica de Guaratuba

O governador Ratinho Junior lança nesta sexta-feira, 22 de março, Dia Mundial da Água, Chamamento Público para construção e operação da Base Náutica de Guaratuba.

O governador vai comemorar a data em Guaratutuba e firma diversas parcerias com o prefeito Roberto Justus. Os dois assinam um protocolo de intenções para operacionalização do CPPOM (Centro de Produção e Propagação de organismos Marinhos) em parceria com a Unespar (Universidade Estadual do Paraná), que já havia iniciado no governo anterior.

Nesse mesmo dia, a Prefeitura, o Governo e o Grupo Náutico lançam o Guia Náutico, publicação que mostra os locais com potencial do turismo náutico que o Paraná tem e pode desenvolver, entre eles Guaratuba.

O governo ainda faz em Guaratuba, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, o lançamento do programa “Educação Ambiental para Bacias Hidrográficas”, que terá abrangência nas 16 bacias hidrográficas do estado do Paraná.

Evento para a comunidade

Prefeitura e o Governo do Paraná promovem nesse dia um evento de conscientização para estudantes e para comunidade em geral, das 9h às 17h, no Terminal Turístico Pesqueiro, ao lado da Praça dos Namorados.

No local estará estacionado o ônibus EcoExpresso da Sanepar. O veículo traz maquetes que mostram o ciclo da água desde a nascente até a sua disposição final, na forma de esgoto tratado.

Técnicos do Instituto Simepar vão mostrar o funcionamento de uma estação móvel de monitoramento meteorológico. O equipamento mostra informações sobre chuva, direção e velocidade dos ventos, temperatura do ar, umidade relativa, radiação solar e pressão atmosférica, atualizados a cada 15 minutos. A população também terá a oportunidade de conhecer o drone e o barco remoto do Simepar.

O novo Instituto Água e Terra, autarquia do governo estadual, vai mostrar uma estação de monitoramento móvel para medir a qualidade da água em tempo real.

O Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná montará um estande com ossos de baleia, tartarugas, esqueletos de golfinhos e pinguim, crânios e barbatanas de baleias.