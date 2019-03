Homem é morto em briga com a ex-mulher em Pontal

Um homem identificado como Rodrigo Damaceno morreu e uma mulher ficou ferida com um tiro no rosto no fim da noite de quarta-feira (27), em Pontal do Paraná.

O caso foi registrado nas proximidades de um supermercado na PR-412, no balneário Ipanema. De acordo com a Polícia Militar, a princípio, se trata de um crime passional. As informações são da Folha do Litoral News e das redes sociais.

Duas versões foram relatadas por testemunhas e familiares das vítimas à polícia sobre o caso, que ocorreu em um bar, uma de que o homem estaria armado e durante uma discussão com a ex-mulher sacou a arma e atirou duas vezes contra ela. A mulher teria conseguido desarmá-lo e atirar contra ele.

Pela outra versão, a mulher teria chegado armada atirado contra o homem Nesta versão, o homem reagiu e teria havido luta corporal entre os dois e no fim o homem morreu e a mulher foi atingida por um tiro.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro de Pontal do Paraná e na sequência foi transferida ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. O homem morreu no local. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML).

