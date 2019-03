DEM elege novo diretório em Guaratuba

O partido Democratas elegeu, na noite desta quinta-feira (28), seu novo diretório e comissão executiva Municipal de Guaratuba.

O prefeito Roberto Justus foi escolhido presidente, ao lado da secretária Diva Carneiro e do tesoureiro Vicente Variani. O deputado estadual Nelson Justus ficou com a vice-presidência e com a função de delgado à Convenção Estadual. Também compõem a Executiva Wilson Roberto Correia Pinto, Dagoberto da Silva, Salim Karam e Danielle dos Santos Pinto Miotto.

O DEM tem a maior bancada na Câmara, com 4 vereadores, o prefeito e o único deputado estadual de Guaratuba e toda a região do Litoral. Durante a Convenção mais de uma dezena de pessoas se filiou ao partido.

Confira os outros nomes eleitos para as instâncias do partido:

Conselho Consultivo: Norberto de Paula Pinto, Mordecai Magalhães de Oliveira, Alex Elias Antun, Gabriel Nunes dos Santos e Alaor de Oliveira Miranda.

Conselho Fiscal: Titulares: Adriano Zelak, Alexandre Polati e Sandra Bertipaglia. Suplentes: Antonio Carlos Moya de Oliveira Jr, Márcio Tarran e Cidalgo José Chinasso Filho.