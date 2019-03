Prefeitura de Guaratuba incentiva venda institucional dos agricultores

A Prefeitura de Guaratuba está incentivando a participação de agricultores familiares na venda institucional de seus produtos.

Em meados deste mês, a Secretaria das Demandas da Área Rural organizou uma caravana com a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Cubatão e a Associação Pró Agricultura Sustentável de Guaratuba para uma rodada de negócios com o Exército Brasileiro, em Ponta Grossa. Participaram do evento, realizado com apoio do Emater, 21 organizações da agricultura familiar do Litoral e Centro-Sul do Estado. De Guaratuba, estiveram presentes o secretário Paulo Pinna, o ouvidor do Município, Vandir Esmaniotto e o suplente de vereador Alaor do Cubatão (na ocasião no exercício do mandato).

Paulo Pinna explica que a participação nas Compras Institucionais, do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), é uma forma de garantir preços melhores e menos sujeitos às variações do mercado. Também evita os atravessadores.

As unidades do Exército no Paraná e em Santa Catarina compõem a 5ª Região Militar que tem um efetivo de 17.000 militares. A compra de alimentos na 5ª RM gira em torno de R$ 48 milhões por ano. Pouco mais da metade dos alimentos é comprada por meio de Chamadas Públicas centralizadas no Comando. Alguns produtos mais perecíveis, como a banana são comprados em cada unidade do Exército.

Os produtores de Guaratuba pretendem vender nas duas modalidades e também participar de vendas maiores em associação com agricultores de outras regiões que produzem outras variedades de alimentos.