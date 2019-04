Guaratuba prepara 18ª encenação da Paixão de Cristo

A 18ª edição da Encenação da Paixão de Cristo acontece esse ano no dia 19 de abril, a partir das 19h, no alto do morro de acesso ao bairro Caieiras.

A Prefeitura de Guaratuba está auxiliando o espetáculo com estrutura de palco, materiais para cenários e divulgação. A organização é da Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, Instituto Guaju, Associação dos Moradores e Amigos de Caieiras (Amac). Além do apoio da Prefeitura, a encenação conta com apoio da Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba (Acig) e da imprensa em geral.

O projeto surgiu na comunidade de Caieiras no ano de 1996 e, depois, foi agregando participantes de diversas comunidades da cidade. Este ano participarão 250 integrantes entre atores, figurinistas e equipe de apoio.

A entrada é gratuita, mas a organização pede a doação de um quilo de alimento não perecível e também que cada pessoa leve uma vela.

Em sua última edição em 2017, a encenação reuniu um público aproximado de 4.000 pessoas.