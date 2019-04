Abertas inscrições para EJA On-line. Veja onde fazer.

Começaram na segunda-feira (1º) e vão até o dia 12 as inscrições para Exames On-line da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2ª Etapa -Ensino Fundamental (6º ao 9º ano).

As provas são destinadas às pessoas que não tiveram acesso à Educação Básica na idade própria ou não puderam dar continuidade aos estudos.

As provas são pela Internet, mas devem ser feitas nas instituições de ensino cadastradas para efetivar a inscrição e realizar as provas, que ocorrerão no dia 30 de abril. Confira os locais de prova e inscrição no Litoral:

Município Instituição de Ensino

Endereço



Paranaguá Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos (CEEBJA) Alameda Coronel Elysio Pereira S/N – Estradinha Colégio Estadual Profª Maria de Lourdes Morozowski

Rua Presidente Washington Luiz, 181 – Jardim Araçá Pontal do Paraná Colégio Estadual Maria Helena Luciano Rua Tamandaré, 405 –

Balneário Shangri-lá

Mais informações: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=801