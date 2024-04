TCP está com vagas abertas para jovem aprendiz

Maior empregador privado do litoral paranaense, TCP conta com 56 aprendizes atuando em mais de 15 setores. Confira o link para inscrição em uma das vagas.

Foto: Divulgação

No dia 24 de abril, data em que é celebrado o Dia Internacional do Jovem Trabalhador – também conhecido como Dia do Jovem Aprendiz – estabelecida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) com o objetivo de valorizar a importância da introdução de jovens no mercado de trabalho, a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, promoveu a palestra “Vamos falar sobre desenvolvimento e crescimento de carreira?”.

O evento que contou com o apoio da ONG Gerar, instituição parceira na implementação do Programa Aprendiz Legal, que realiza a capacitação teórica dos aprendizes. A palestra foi destinada aos 56 aprendizes que hoje fazem parte da equipe de mais de 1.500 colaboradores do Terminal, o maior empregador privado do litoral paranaense.

O gerente de recursos humanos da TCP, Washington Renan Bohnn destaca que “para a TCP, é extremamente positivo investir na capacitação dos aprendizes, pois, assim que surgem oportunidades internas de efetivação, damos preferências para admitir esse quadro. Acreditamos que os futuros talentos que vão impulsionar o crescimento econômico de Paranaguá estão aqui, e precisam apenas de oportunidade, incentivo e apoio para construir o seu futuro”.

Aprendizes promovidos

Nos últimos cinco anos, 107 jovens aprendizes foram promovidos para cargos de auxiliares e assistentes no Terminal, e Eduarda Alves Marcelino, 25 anos, é um desses exemplos de sucesso. Contratada como aprendiz em 2017, ela foi efetivada dois anos depois, assumindo o posto de assistente de faturamento e, em 2022, conquistou um novo cargo como analista de RH, atuando, agora, no treinamento e desenvolvimento dos colaboradores. “A experiência como aprendiz me preparou para o meu crescimento, pois contei com ótimos profissionais que me ensinaram do zero, e na prática, a executar as atividades que realizo hoje. Todos os treinamentos e orientações que recebi na TCP com certeza impulsionaram a minha carreira e trouxeram direcionamento”, conta.

Estudante de engenharia civil, Lucas da Graça Santos Teixeira, 19 anos, entrou como jovem aprendiz da TCP há 11 meses no setor de planejamento e controle de operações, sendo responsável por auxiliar no controle de escalas e da aplicação de treinamentos e formações para os operadores. “O programa de aprendizagem do Terminal está sendo crucial para o meu crescimento profissional, principalmente na área em que atuo, na qual nunca havia tido contato anteriormente”, explica.

Vagas abertas

Com direitos a salário, vale transporte, 13º, plano de saúde, e férias remuneradas, o programa de aprendizagem da TCP está com vagas abertas. Basta acessar o site https://tcp.gupy.io/ para conferir as oportunidades disponíveis.