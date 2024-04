7 estratégias infalíveis para ganhar muitos seguidores no Instagram

Certamente, “como ganhar seguidores no Instagram” é a pergunta mais feita por profissionais e empresas posicionadas na rede social. Afinal, é a métrica de crescimento mais importante do perfil.

Ela representa o tamanho da conta. Se for alto, o número de followers passa credibilidade. Caso esteja baixo, porém, tem grandes chances de ser ignorado por seus visitantes.

Desse modo, a quantidade de seguidores pode ser determinante para seus resultados. Ter um perfil relativamente pequeno é capaz de fazê-lo perder grandes oportunidades de negócio, por exemplo.

Isso porque, as pessoas preferem seguir quem gera a famosa boa primeira impressão. O que, no Instagram, acontece justamente pelo tamanho da base de seguidores da marca.

Neste cenário, o que fazer? Logo abaixo, listamos 7 estratégias infalíveis para ganhar muitos seguidores. Com isso, você não vai perder mais nenhuma venda ou parceria comercial por não transmitir confiança o bastante nos números do perfil. Confira!

7 melhores estratégias para ganhar inúmeros seguidores no Instagram

1. Tenha um perfil atrativo

Primeiramente, tenha um perfil atrativo para ganhar mais seguidores do que o normal. Desde o primeiro momento, mostra para seus visitantes que vale a pena acompanhá-lo no Instagram.

Como? Coloque uma foto de perfil de qualidade e construa uma bio organizada, objetiva e impactante, por exemplo. Assim como, use boas ideias de destaques no Instagram para apresentar Stories passados de um jeito bem convincente.

Além disso, faça um trabalho de excelência no Feed. Compartilhe fotos e vídeos de alta resolução que combinam uns com os outros para criar uma estética visual consistente.

2. Publique com frequência equilibrada

Ao contrário do que muitos dizem por aí, não é bom seguir um ritmo tão intenso de publicações no Instagram. Compartilhe conteúdos na medida certa. Nem muito, nem pouco.

Quando você faz 3, 4 ou 5 posts no Feed por dia, por exemplo, corre o risco de afastar o público em vez de aproximá-lo. Os seguidores podem se sentir sobrecarregados de informação e perder o interesse.

Sem contar que, a cobrança sobre você mesmo fica demasiadamente alta. Produzir uma quantia massiva de conteúdos pode deixá-lo exausto e prejudicar significativamente a qualidade das postagens.

Assim, encontre um equilíbrio. Para ganhar muitos novos seguidores, os atuais devem estar satisfeitos e engajados em sua proposta. Você ainda precisa de tempo e energia disponível para recebê-los da melhor forma possível.

3. Crie Reels virais

Nenhum outro formato de conteúdo gera tanto alcance quanto o Reels no Instagram. Por isso, direcionar seus esforços para criar Reels virais é uma ótima estratégia para crescer o perfil.

Em geral, uma grande parte dos usuários da rede social amam os vídeos curtos. Eles são essencialmente engraçados e fáceis de consumir. Isso faz o algoritmo valorizar bastante bons conteúdos compartilhados na funcionalidade.

Para ganhar um número alto de visualizações de Reels, acompanhe as tendências e faça vídeos fora da caixa. Além de engraçado, conteúdos educacionais e inspiradores funcionam bem no formato. Ou seja, podem multiplicar seu número de seguidores.

4. Faça parcerias com influenciadores

Em resumo, influenciadores digitais são personalidades que se apresentam como verdadeiros amigos dos usuários em determinado nicho. Elas são bastante relevantes, pois são autênticas. Com isso, ganham facilmente a confiança do público.

Para profissionais e empresas, eventuais parcerias comerciais com influencers representam uma oportunidade de ouro para ganhar muitos seguidores no Instagram.

Ou seja, a mensagem da marca será exposta a um público amplo. E o melhor: já qualificado para comprar suas soluções. São pessoas que vão confiar rapidamente na sua proposta com uma simples recomendação do influenciador digital parceiro.

5. Patrocine posts

Provavelmente, você já reparou que alguns conteúdos de Feed, Stories ou Reels se destacam em relação aos outros. Por algum motivo, geram mais alcance, engajamento e seguidores para o perfil.

No entanto, conteúdos com um bom desempenho escondem uma vantagem que poucos aproveitam: patrocinar posts. Trata-se de um recurso de tráfego pago da rede social.

Se você acessar suas últimas publicações, vai notar que há uma opção chamada “impulsionar”. É por aí que o patrocínio acontece. Basta investir uma quantia financeira e o Instagram mostrará determinado post para ainda mais pessoas.

6. Promova um ambiente de comunidade

Transformar seu perfil em um ambiente de comunidade é fundamental para o crescimento contínuo de seguidores no Instagram. A prática cria uma relação cada vez mais próxima entre marca e público.

Os usuários se sentem valorizados e incentivados a interagir com o perfil frequentemente. Eles deixam likes e comentários orgânicos. Além de compartilharem o conteúdo com outras pessoas.

Dessa forma, o número de contas alcançadas pelas suas publicações não para de crescer. Portanto, responda o máximo de interações possíveis no Feed e Direct do Instagram.

Além disso, estimule a audiência a participar ativamente de cada post. Use CTAs, ou recursos interativos do Stories (ex: caixinha de perguntas, enquetes ou testes), por exemplo. Assim, a quantidade de seguidores do perfil será muito maior.

7. Compre serviços de engajamento

A última estratégia infalível para ganhar um monte de seguidores no Instagram é comprar serviços de engajamento em um site confiável. É a opção que mais traz resultados mais rapidamente.

Assim que pede followers, curtidas ou views, por exemplo, a métrica já começa a ser enviada para seu perfil. Isso acontece gradualmente para evitar qualquer risco de punição. Então, dentro de poucos dias você tem a credibilidade que tanto busca e caso esteja em dúvida você pode comprar seguidores teste grátis para validar o serviço e efetuar sua compra de fato no site.

Mas, calma. Não se trata de engajamento de contas fakes ou usuários de países distantes. Nada disso. São pessoas autênticas que vão colocar seu Instagram nos trilhos do sucesso.

Conclusão

Por fim, não tem como não crescer sua base de seguidores no Instagram após aplicar um ou mais das estratégias infaliveis mencionadas. São métodos comprovados para dar um “boom” no crescimento do perfil.

Então, coloque-os em prática o quanto antes. Sendo assim, você vai transmitir a confiança necessária para aproveitar todas as oportunidades de negócio que aparecerem na rede social.