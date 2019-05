Zezão da Paiquerê deixa saudades

Claro que não poderia deixar de prestar essa homenagem, para aquele que marcou minha infância e também apoio na incansável luta pela ponte na baía de Guaratuba.

Como me falou na rádio, nosso trabalho é de formiguinha e que ele era um grande apoiador dessa nossa luta.

E foi graças a sua divulgação na Rádio Paiquerê de Londrina, que alcançamos na cidade de Londrina mais de mil assinaturas, sendo o Zezão o primeiro a assinar nosso abaixo-assinado.

Hoje a Rádio Paiquere de Londrina está de luto, mas não é apenas ela, mas sim todos aqueles que conheceram e puderam desfrutar um pouco dessa grande pessoa, que não marcou apenas a sua época, mas com certeza, irá marcar uma geração, pois o seu exemplo de luta e profissionalismo vai ecoar por muito e muito tempo.

A sua “alegria, alegria, alegria, gente boa com certeza”, se fará presente em nossas manhãs.

Ficamos com a saudade, ficamos com o seu apoio e sempre iremos lembrar essa grande pessoa.

“Quando eu vou fazer o programa, esqueço da vida, não sei meu nome, não sei nada. ‘Alegria, alegria, alegria, gente boa, alegria comunicação do Programa do Zezão com os amigos do rádio. Vamos em frente que atrás vem gente’!”, entoa com alegria e nenhum entrave. José Maria Makiolke mais conhecido pelos londrinenses como Zezão.