PM prende suspeito de série de assaltos em Guaratuba

A Polícia Militar prendeu na madrugada deste domingo (26) um suspeito de cometer diversos assaltos ao comércio em Guaratuba. Ícaro de Carvalho Batista, conhecido como Piva, estava sendo procurado pela PM e pela Polícia Civil.

O delegado Leandro Stábile elogiou o comandante da 3º Cia, capitão Luciano Romão, pelo feito. Piva foi preso na região conhecida como Portelinha, no bairro Vila Esperança. Ele vinha sendo investigado por roubos à mão armada e a Pol´cia Civil já tinha conseguido um mandado de prissão contra ele.

“A prisão ocorreu depois de diversas ligações para a central de operações relatando a localização aproximada do foragido”. De acordo com a PM, foi encontrado com Piva uma réplica de arma de fogo.

Flagrante – A Polícia Militar também divulgou na noite deste domingo outra prisão na Portelinha, desta vez de suposto traficante com “passagem por furto e roubo”.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso na noite de quinta-feira (23). Várias informações haviam chegado à PM de que havia “intensa atividade de comercialização de drogas”, das 10h às 20h, em uma casa na rua Francisco Arcega. “

No local, as equipes aproximaram-se a pé e avistaram o suspeito embaixo de um toldo. Enquanto se aguardava o momento exato para a abordagem foram visualizadas diversas pessoas comprando drogas, algumas acessando o local a pé, outras de bicicleta. Com o descuido do traficante a equipe se aproximou e realizou a prisão do traficante e a apreensão de R$ 407,00 em dinheiro trocado e 156 pedras de substância análoga a crack”.

O preso, o dinheiro e as substâncias foram encaminhados a Delegacia da Polícia Civil.