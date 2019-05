Marinha alerta para ventos de 60 km/h no litoral

A Marinha alerta para ventos de direção de noroeste a sudoeste, com até 60 km/h (33 nós) nas áreas costeira e oceânica do litoral do Paraná entre a noite de segunda (27) e a noite de terça (28).

O fenômeno é provocado pela passagem de uma frente fria pelas regiões Sul e Sudeste.

O aviso do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) também vale para trecho do litoral catarinense, ao norte do do Cabo de Santa Marta. Ao sul desta região, até o litoral do Rio Grande do Sul, os ventos podem chegar a 75 km/h (40 nós).