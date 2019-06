Colégio de Paranaguá é bicampeão regional do basquetebol

A manhã deste domingo (2) foi gloriosa para a equipe do Colégio Estadual José Bonifácio, de Paranaguá, que conquistou pelo segundo ano seguido o título da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs), disputados entre as escolas públicas do Litoral. O merecido título veio após a vitória por 51 a 19 sobre a equipe do Colégio Estadual Gabriel de Lara, de Matinhos.

Com o resultado, os garotos da professora Carla de Carvalho estão classificados para a fase macrorregional dos JEPs, a qual será disputada no município de Rio Branco do Sul, entre os dias 25 a 30 de junho. Contando com 4 alunos remanescentes da campanha do ano anterior, a meta agora é melhorar a colocação obtida em 2018, e se possível, alcançar a fase final dos Jogos Escolares do Paraná, que acontecerá em Foz do Iguaçu, no início de agosto.

Para chegar ao título da regional, foi necessário realizar apenas um jogo! Além dos campeões parnanguaras, e dos vice-campeões matinhenses, a equipe do Colégio Sully da Rosa Vilarinho, de Pontal do Paraná também estava inscrita na competição. Apesar da tradição pontalense no basquetebol, a equipe foi desclassificada da competição, já que não havia um professor responsável em quadra junto à equipe, o que infringiu o regulamento da competição.

É importante frisar que dentro de quadra, os alunos fizeram sua parte, vencendo a partida de estreia contra a equipe matinhense, em jogo que aconteceu no sábado à tarde. A performance dos garotos honrou a memória do professor de Educação Física, Aloísio Cruz Junior, falecido no final de 2018. Aloísio foi o principal responsável pelos treinamentos e títulos obtidos pelo colégio no basquetebol, incluindo duas participações nas Fases Finais dos Jogos Escolares do Paraná, por parte da equipe feminina com alunas de 12 a 14 anos, as quais, surpreendentemente, não foram inscritas na competição em 2019.

Com a ausência das atuais campeãs da categoria, o Núcleo Regional de Educação de Paranaguá será representado na fase Macrorregional dos Jogos Escolares pela equipe do Colégio Bom Jesus Nossa Senhora do Rosário, de Paranaguá. A mesma instituição de ensino também irá a Rio Branco do Sul com sua equipe masculina na categoria 12 a 14 anos.

Já entre as meninas de 15 a 17 anos, o representante litorâneo será o Colégio Evangélico Jerusalém, também de Paranaguá, que não precisou jogar já que não houve outras equipes inscritas para a competição.

Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do município de Pontal do Paraná.

Texto e fotos: Vinicius Araujo/ JEPs