Polícia prende vereador de Matinhos na operação “Terra Prometida 2”

A Polícia Civil prendeu o vereador de Matinhos José Fernando de Lima, na manhã desta terça-feira (4), na segunda fase de uma ação contra golpe na venda de imóveis no Litoral, que acontece também em Guaratuba e Paranaguá.

Cerca de 20 policiais civis participam da operação “Terra Prometida 2” que tem o objetivo de cumprir nove mandados de prisão preventiva contra integrantes da quadrilha.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos vendiam imóveis no litoral e lavravam escrituras dos imóveis fraudulentos no cartório de Mandirituba, onde tinham a cumplicidade do tabelião.

A quadrilha seria comandada por Luisa Zaza Fernandes da Conceição, 48 anos, presa em março.