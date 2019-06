Medalhistas definidos no handebol, com direito a bicampeonato do CE Moyses Lupion, de Antonina

Após 3 dias de competições no Ginásio da Escola Benvinda Lopes Correa, localizado no Balneário Pontal do Sul, todos os campeões do Handebol na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná já estão definidos.

Três equipes conquistaram as medalhas ainda na segunda-feira, mas a grande decisão estava guardada para hoje, com a final da categoria feminina para alunas-atletas de 15 a 17 anos.

Campeãs em 2018, e bicampeãs em 2019! Equipe do Colégio Estadual Moyses Lupion, de Antonina mantém hegemonia na regional dos JEPS (Fotos: Vinicius Araujo)

O confronto marcou um encontro de campeãs. De um lado, a equipe do Colégio Estadual Moyses Lupion, de Antonina, atual detentora do título da regional. Do outro lado, a as campeãs da categoria 12 a 14 anos, em 2018: a equipe do Colégio Bom Jesus Nossa Senhora do Rosario. Melhor para a geração mais experiente, que confirmou a estrela na modalidade, e conquistou um bicampeonato com méritos

Com o resultado as meninas confirmam presença na fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná, que será disputada em Rio Branco do Sul, ao final deste mês, e a meta para 2019 não é outra, senão retornar à fase final dos JEPS, que acontece no mês de agosto, em Foz do Iguaçu.

Campeãs da “B” 2018, e vice-campeãs do “A” em 2019, equipe do Colégio Bom Jesus Nsa. Sra. do Rosario tem potencial para ir ainda mais longe nos próximos anos

Três títulos após três melhores de três

Na categoria feminina, para atletas de 12 a 14 anos, a campeã foi definida em dois jogos entre os Colégios Estaduais Maria Morozowski, de Paranaguá, e Maria Helena Luciano, de Pontal do Paraná. Quem levou a melhor foi a equipe visitante, que venceu os dois encontros, com placares de 7×2 e 12×4.A mesma instituição de ensino também se destacou entre os meninos, que venceram os dois confrontos equilibradíssimos contra a equipe do CE Moyses Lupion, de Antonina. Os resultados foram 18×17 na estreia, e 19×15 na segunda rodada.

Equipes do Colégio Estadual Maria Morozowski, de Paranaguá, tiveram 100% de aproveitamentos em Pontal do Paraná, e representarão o litoral na fase macrorregional dos JEPS

Já entre os alunos de 15 a 17 anos, o vencedor também foi antoninense, mas dessa vez, com a equipe do CE Altair Gonçalves. Os garotos bateram a equipe do CE José Bonifácio, de Paranaguá, com tranquilidade: 26×6 e 19×7.

Com os resultados, a regional litorânea dos Jogos Escolares do Paraná será representada na macrorregional por duas equipes de Antonina, nas disputas entre alunos de 15 a 17 anos, e duas de Paranaguá, na categoria para alunos de 12 a 14 anos. A próxima fase dos JEPS começa dia 25 de junho, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Bons jogos a todos!