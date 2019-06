Estande do Litoral atrai pela culinária e mostra o que tem além da praia

A degustação do prato “combinado de frutos do mar à caiçara”, de Guaratuba, do barreado de Paranaguá, da cachaça de Pontal do Paraná e da cataia de Matinhos atraíram imenso público no estande conjunto dos quatro municípios do Litoral, na Feira de Turismo e Negócios, nesta quinta-feira (13), em Foz do Iguaçu.

Outro grande atrativo foi a camiseta da Banda de Guaratuba, disputada principalmente pelo público estrangeiro e que foi uma forma de divulgar o Carnaval na cidade para um público diferente.

A Feira faz parte do Festival Internacional de Turismo das Cataratas e é a principal ocasião para os municípios divulgarem seus atrativos diretamente aos agentes de viagens e representantes de empresas de turismo. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o vice-governador Darci Piana, o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, e a ministra do Turismo do Paraguai, Sofia Montiel, entre outras autoridades, abriram o evento, por volta das 14h30, no Rafain Palace Hotel.

Um destino que precisa mostrar seus detalhes

No estande do Litoral, equipes das prefeituras e empresários estabeleceram contatos com profissionais interessados em um dos destinos turísticos mais conhecidos até mesmo pelo público dos países vizinhos, mas que poucos sabem da estrutura que possui para receber visitantes e os roteiros que existem além das praias e do verão.

De Guaratuba, ao lado do material gráfico produzido pela Secretaria da Cultura e do Turismo, um folder da Secretaria da Pesca e da Agricultura divulgou o turismo náutico e a pesca esportiva na baía e no oceano.

O trabalho da equipe de Guaratuba foi comandado pessoalmente pelo prefeito Roberto Justus, desde a articulação de contatos turísticos até na hora de servir o prato aos visitantes. O deputado estadual Nelson Justus também prestigiou o estande litorâneo e o trabalho dos quatro municípios.

A equipe de Guaratuba ganhou o reforço de empresários como a presidente da Associação Comercial (Acig), Solange de Souza e Silva, e do presidente da Associação dos Artesãos, Mário Romero, que também é presidente do Conselho Municipal de Turismo de Guaratuba (Comtur).