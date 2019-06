Guaratuba reforça imagem de destino turístico diversificado

O prefeito Roberto Justus conversou com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, sobre a importância de Guaratuba no cenário turístico do Paraná e solicitou a inclusão do município no Programa Investe Turismo.

No Paraná, o primeiro roteiro escolhido pelo Ministério vai do Litoral a Foz do Iguaçu, passando por Curitiba. O programa anuncia ações para fortalecimento da governança, por meio de uma agenda estratégica entre setor público e privado e a melhoria dos serviços e atrativos turísticos, com atenção especial às micro e pequenas empresas. O foco inicial é investir na divulgação dos roteiros através de campanhas e participação de eventos estratégicos, como as feiras de turismo.

A conversa com o ministro foi uma das várias articulações feitas durante Festival Internacional de Turismo das Cataratas, em Foz do Iguaçu, de 12 a 14 de junho.

Guaratuba já vem colocando em prática a divulgação turística tão valorizada pelo Investe Turismo. No estande conjunto dos quatro municípios, a já experiente equipe guaratubana em eventos do gênero reforçou a mensagem de que a cidade tem outros atrativos além de praia, verão e carnaval.

A equipe fez muitos contatos com órgãos governamentais e instituições, mas também conversou com agentes de viagens, operadores de turismo e representantes de empresas do diversificado setor. A equipe do município mostrou o que a cidade tem para oferecer para diferentes públicos e a infraestrutura que possui para receber os visitantes. Um empresário, por exemplo, conversou com o prefeito e mostrou interesse em investir em um projeto para trazer turistas de diversas regiões para Guaratuba.

Pesca esportiva e empresarial

O secretário municipal da Pesca e da Agricultura, Cidalgo Chinasso, conseguiu divulgar o turismo náutico e de pesca esportiva no estande da Paraná Turismo e estabeleceu um contato permanente para a divulgação do segmento na TV Paraná Turismo, o novo nome da Paraná Educativa. Nos próximos eventos, Cidalgo anuncia que também divulgará o setor da pesca empresarial de Guaratuba. Foram empresários do ramo que forneceram os insumos para o principal atrativo do estande do litoral, ao lado do barreado de Paranaguá, o prato “combinado de frutos do mar à caiçara”, produzido pelo atual ouvidor do Município, Vandir Esmaniotto.

De acordo com o prefeito Roberto Justus, a promoção do turismo e da pesca atende dois setores importantes da economia local e é mais uma forma de incentivar a geração de empregos e de renda para a população.

Guaratuba reforça imagem de destino turístico diversificado Anterior 1 de 6 Próximo

Maior participação dos empresários

Representante direta dos empresários, a presidente da Associação Comercial de Guaratuba (Acig), Solange de Souza e Silva, participou pela primeira vez do Festival das Cataratas e pode confirmar a importância de investir nesse tipo de promoção. A dirigente destacou o bom resultado da união dos municípios e falou da necessidade da união também com os empresários de restaurantes, hotéis e comércios na venda direta de seus serviços e produtos.

Outra presença marcante no evento, pelo segundo ano consecutivo, foi do presidente da Associação dos Artesãos de Guaratuba (Águas), Mário Romero, que foi eleito neste mês de junho o presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). Romero distribui um brinde muito disputado entre os visitantes e que serviu para divulgar seu produto, que é produzido e vendido por ele na feira de artesanato: um mini-incenso natural.

Mário Romero e a secretária municipal da Cultura e do Turismo, Elaine Fogaça Dias – também muito atuante no evento –, convidaram a presidente da Acig para participar da reunião do Comtur que acontecerá no próximo dia 25, às 14h. Entre outros assuntos, o encontro fará um balanço do Festival das Cataratas e tratará da participação mais efetiva de empresas neste e em outros eventos. Solange de Souza disse que também vai tratar do assunto na próxima reunião da Associação.

Guaratuba reforça imagem de destino turístico diversificado Anterior 1 de 7 Próximo

Caravana do Litoral

A opinião de que os empresários precisam ser mais participativos, foi compartilhada pelos representantes dos demais municípios que se uniram no estande do Litoral: Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos. Bem estruturada como Guaratuba, a equipe da Prefeitura de Paranaguá confirmou a importância de estar bem preparada para atender quem visita o estande e também para fazer contatos durante o Festival das Cataratas e na Feira de Turismo e Negócios.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento de Pontal do Paraná, Jaime Luiz Cosseau, cuja pasta abrange o turismo, a experiência ensinou que é preciso ter maior presença dos empresários locais em eventos como este. O mesmo defendeu Lucas Pesco, da Secretaria de Turismo de Matinhos. Os dois participaram pela primeira vez do Festival das Cataratas e viajaram no ônibus da caravana montada por Guaratuba para viabilizar a maior participação possível dos municípios.

Experiente no Festival das Cataratas como a dupla Vandir Esmaniotto e Debura Carvalho de Aquino, de Guaratuba, Luciana Goldschmidt Costa, do Departamento de Turismo de Pontal do Paraná, destacou que a participação do seu município tem rendido frutos, mas não substitui os próprios empresários em atividades como as rodadas de negócios que acontecem durante o Festival.

As rodadas de negócios são conversas breves, com duração média de 5 minutos entre suppliers (fornecedores) e buyers (compradores). São nas rodadas que se vendem pacotes de turismo, definem-se fornecimentos de produtos e serviços, que se fecha um contrato ou que se estabelece uma parceria. A rodada de negócio é o espaço ideal para o empresário de turismo que dificilmente uma entidade governamental poderá preencher.

Guaratuba reforça imagem de destino turístico diversificado Anterior 1 de 25 Próximo

Investir em feiras – A importância das empresas, estados e municípios investirem em feiras pode ser vista pela diversidade de estandes próprios: estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e cidades como Prudentópolis (PR), Ametista do Sul (RS), Bonito (MS) e Gramado (RS). Também estiveram em estandes conjuntas como as do Litoral do Paraná os estados de São Paulo, Alagoas, Pernambuco e Mato Grosso e cidades como Garuva (SC), Flores da Cunha e Caxias do Sul, ambas no Rio Grande do Sul.