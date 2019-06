Governo apresenta projetos e obras para o Litoral

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo apresentou nesta segunda-feira (17) projetos para o Litoral. O prefeito Roberto Justus estava presente e destacou entre os projetos em estudo no Governo a ponte sobre a baía, a base náutica e a engorda da praia.

A apresentação foi feita pelo secretário Márcio Nunes a prefeitos do Litoral, procuradores e promotores do Ministério Público do Paraná, secretários de Estado, profissionais de órgãos estaduais e federais, universidades e organizações não governamentais. O encontro aconteceu no Palácio das Araucárias.

Márcio Nunes afirmou que esta foi a primeira vez que técnicos se reúnem para discutir o desenvolvimento sustentável do Litoral. “Com esse encontro, podemos fazer um nivelamento de informações, deixando todas as partes envolvidas a par do que está sendo feito para região”, explicou.

Foi apresentado o Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral (ZEE-PR), no qual indica zonas urbanas que podem ser exploradas estrategicamente e áreas de proteção ambiental. O documento foi elaborado pelo extinto Instituto de Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG) – hoje Instituto Água e Terra, que reúne também o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e o Águas Paraná. A elaboração do ZEE contou com a colaboração de mais de 40 servidores, além de 20 instituições, coordenados pelo ITCG e com orientação técnica do professor da Universidade de São Paulo (USP), Jurandyr Ross.

Para o procurador do Ministério Público, Alexandre Gaio, a reunião foi importante para que todos tenham o mesmo grau de informações. “Fica mais fácil para as instituições e sociedade fazerem os questionamentos, sugestões ou criticas com embasamento qualificado”, destacou.

Projetos – Foram discutidos a implantação de marinas, base náutica, restaurantes flutuantes, terminais de passageiros, atracagem de navios cruzeiros, trapiches, dragagens, engorda de praia. Também foi discutida a implantação de pátio de caminhões, portos, pontes, ferrovia, aeroporto, estradas de Guaraqueçaba, BR-101, duplicação PR-407 e a faixa de infraestrutura.

Uma nova data será marcada para continuidade da discussão, com as propostas de órgãos e instituições.

Presenças – Participaram o secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo; o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; a procuradora-geral do Estado, Letícia Ferreira da Silva; técnicos do DER-PR, do Instituto das Águas, Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e Universidade Federal do Paraná, Sanepar, Simepar, Portos do Paraná, Ibama, Polícia Ambiental, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, os prefeitos de Pontal do Paraná, Antonina, Morretes, Guaratuba, Guaraqueçaba e Matinhos; o deputado estadual Goura e representantes das ongs Ademadan, SPVS, Mater Natura, Observatório da Justiça e Conservação, Gerar, Instituto Pequeno Príncipe e Fundação Boticário.

Fonte e foto: Sedest