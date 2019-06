Operação contra invasões e ligações irregulares é realizada no Castel Novo

Uma força-tarefa realizou corte de ligações clandestinas de luz e água e a autuação de invasores de áreas do Município, na manhã desta quarta-feira (19), no Castel Novo.

A Copel localizou dezenas ligações irregulares (gatos), número semelhante ao encontrado pela Sanepar, a maioria em terrenos onde não havia pessoas morando. Posteriormente, um relatório das infrações será encaminhado pelas empresas para abertura de inquérito policial individualizado.

Cerca de 20 ocupantes de terrenos pertencentes ao município foram notificados a desocuparem os locais no prazo de 30 dias. Cercas e construções inacabadas onde não havia sinas de moradia foram derrubados.

A Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social acompanhou a operação e fez entrevistas para verificar a condição social e econômica das pessoas para eventual encaminhamento aos programas sociais. As secretarias do Urbanismo, Obras, Habitação, Segurança Pública e Meio Ambiente também participaram da ação Polícia Militar, Força Verde e IAP (atual Instituto Água e Terra).