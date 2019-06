Homem leva surra ao roubar casa e outras ocorrências em Guaratuba

L.G.B. foi preso, neste sábado (22), depois de apanhar de moradores do bairro Piçarras, que o acusam de cometer roubos para trocar por droga.

Por volta do meio-dia, a Polícia Militar atendeu um chamado na avenida Mandaguari onde um homem tinha levado uma surra e estava detido pela população. “No local a equipe encontrou o suspeito deitado na via com sangramento no rosto e sem possibilidade de indicar o autor” (da agressão), informa a PM.

Um morador disse que o homem o havia ameaçado com uma faca e roubado um televisor de sua casa, quando foi agarrado pelos vizinhos. Segundo os moradores, o mesmo homem teria quebrado a porta entrado na casa de um pescador que está fora, na av. Piçarras, e furtado um fogão, uma bicicleta, um motor da geladeira e ferramentas.

“Segundo informações coletadas no local, os furtos e roubos ocorrem para que o autor troque por crack”, relatou a Polícia Militar.

Procurada pela Justiça

Policiais militares prenderam Gabriela Fernanda Siqueira de Goes, procurada pela Justiça por tráfico de drogas.

A prisão aconteceu por volta das 11h deste sábado em frente ao Hospital Municipal de Guaratuba. A PM atendeu denúncia e fez a abordagem na rua. Gabriele Siqueira foi levada para a Delegacia de Polícia Civil.

Tenta se esconder na praia, mas é preso com celular roubado

Edmilson da Silva foi preso na noite de quinta-feira (20) acusado de roubar um celular e tentar se esconder na praia do Brejatuba.

Pouco antes das 20h, ele teria ameaçado uma senhora e levado seu aparelho telefônico. A vítima pediu ajuda de um casal que passava e telefonou para a Polícia Militar, fornecendo as características do ladrão, cor da roupa, detalhes da faca e inforamando que ele fora em direção à praia.

Os policiais localizaram um suspeito, que já estava com roupas diferentes, e o seguiram. Ele tentou se esconder deitando na areia em um local escuro da praia, mas foi visto e detido. Com ele, foi encontrado o aparelho telefônico da vítima, a faca utilizada no roubo e uma mochila com as roupas utilizadas no momento do crime. Após a devida voz de prisão, Edmilson foi encaminhado à Delegacia.