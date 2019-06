Marinha alerta para ventos de até 74 km/h

O Centro de Hidrografia da Marinha alerta para risco de mau tempo na região costeira dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

A previsão é que ocorram ventos de direção Sudoeste a Sudeste com até 74 km/h (40 nós) entre a noite de terça-feira (25) e a tarde de quarta-feira (26).

No litoral do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, os ventos, com a mesma intensidade 40 nós, terão direção inicial de Nordeste a Noroeste e que poderão mudar para a direção de Oeste a Sudoeste.

A passagem do sistema frontal poderá gerar condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de até 2,5 metros de altura entre o litoral de Torres (RS) e o Cabo de Santa Marta (SC)

entre a madrugada e manhã de quarta-feira.